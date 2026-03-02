Slušaj vest

Indija bi mogla da poveća uvoz nafte iz Rusije, koja je nagomilana u plutajućim skladištima u Aziji, jer sukob na Bliskom istoku ozbiljno ugrožava protok energenata, a vlasti u Nju Delhiju i državne rafinerije su primorane da hitno traže alternativna rešenja.

Tokom vikenda, predstavnici državnih rafinerija Indije, trećeg najvećeg uvoznika nafte na svetu, sastali su se sa zvaničnicima vlade kako bi razgovarali o planovima za vanredne situacije. Jedna od razmatranih opcija je povratak uvozima ruske nafte, prenosi Blumberg.

Glavni razlog za ovu promenu strategije je poremećaj transporta kroz Ormuski moreuz između Irana i Omana. Indija je posebno osetljiva na ovaj pravac jer oko 50% njenog uvoza sirove nafte i gotovo sav uvoz tečnog naftnog gasa prolazi upravo tim putem.

Prema anonimnim izvorima Blumberga, trenutne komercijalne i strateške rezerve sirove nafte u Indiji dovoljne su za samo dve nedelje potrošnje.

Ruska nafta je privlačna za Indiju zbog logističkih i cenovnih prednosti. Često se prodaje uz popust od oko šest do osam dolara po barelu, a dodatna prednost je što su neki tankeri već pozicionirani u Indijskom okeanu i Arapskom moru, što omogućava bržu isporuku u odnosu na udaljenije dobavljače.

Indija je nedavno smanjila kupovinu ruske nafte pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, u okviru trgovinskih pregovora sa Vašingtonom, ali sada energetska sigurnost postaje prioritet u odnosu na političke i diplomatske faktore, prenosi portal Oilprajs.