Cene nafte danas su zabeležile najveći skok u poslednje četiri godine usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael tokom vikenda izveli napade na Iran. Na tržištu je zavladala zabrinutost da bi eventualno zatvaranje Ormuskog moreuza, koji se nalazi između Irana i Omana, moglo da dovede do ozbiljnih globalnih poremećaja u snabdevanju energentima.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će se „ogromna vojna ofanziva“, koju je nazvao „Operacija Epski bes“, nastaviti dok god ciljevi Sjedinjenih Američkih Država ne budu ostvareni.

Izrael je kasno u nedelju pokrenuo nove udare na Iran, kao i na ciljeve Hezbolaha u Libanu, nakon što je Iran prethodno gađao vojne i infrastrukturne objekte u više zemalja regiona.

Teheran je potom odgovorio raketnim napadima na američke baze u susednim državama, uključujući UAE, Bahrein, Kuvajt, Katar, Saudijsku Arabiju, Jordan, Irak i Siriju.

U međuvremenu, naftni kartel OPEK plus postigao je u nedelju dogovor o povećanju proizvodnje za 206.000 barela dnevno u aprilu, čime je okončana tromesečna pauza. Ipak, taj rast je znatno manji od ranije razmatranog raspona od 411.000 do 548.000 barela dnevno.

Evropska tržišta kapitala reagovala su padom, povlačeći se sa rekordnih nivoa dostignutih prošle sedmice.

Indeks Frankfurtske berze DAX jutros u 10.00 sati beleži pad od 2,32 odsto na 24.729,24 poena, francuski CAC 40 je niži za 1,92 odsto i iznosi 8.413,92 poena, britanski FTSE 100 pao je za 1,02 odsto na 10.799,84 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 1,74 odsto na 2.847,19 poena.

Na zatvaranju američkih berzi u petak, indeks Dow Jones oslabio je za 1,05 odsto na 48.977,92 poena, S&P 500 za 0,43 odsto na 6.878,88 poena, dok je Nasdaq zabeležio pad od 0,92 odsto na 22.668,21 poen.

Evropski fjučersi gasa za april na otvaranju berze TTF dostigli su cenu od 38,050 evra po megavat-satu.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte porasla je za 9,17 odsto na 73,137 dolara, dok je nafta Brent skuplja za 9,81 odsto i iznosi 79,872 dolara.

Zlato je poskupelo na 5.412,64 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice dostigla je 5,9332 dolara po bušelu (27,216 kilograma).

Na valutnom tržištu Forex, vrednost evra prema dolaru iznosi 1,17012 dolara, što je pad od 0,93 odsto u odnosu na početak trgovanja, prenose domaći mediji.