Slušaj vest

Saudijski državni naftni gigant Aramko obustavio je rad rafinerije Ras Tanura nakon napada dronom, prenosi agencija Rojters, u trenutku kada je Teheran započeo napade širom regiona kao odgovor na američko-izraelski udar na Iran.

Kompleks Ras Tanura, smešten na obali Meksičkog zaliva Saudijske Arabije, obuhvata jednu od najvećih rafinerija na Bliskom istoku, sa kapacitetom prerade od 550.000 barela dnevno, i predstavlja ključni izvozni terminal za saudijsku sirovu naftu.

Napadi dronovima izazvali su ozbiljne poremećaje u regionu. Glavna brodarska čvorišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu bila su paralisana, dok je cena sirove nafte Brent u ponedeljak porasla za oko 10 odsto.

Saudijska energetska infrastruktura i ranije je bila meta napada. Posebno se izdvaja septembar 2019. godine, kada su napadi dronovima i raketama na postrojenja Abkaik i Hurais doveli do privremene obustave više od polovine proizvodnje sirove nafte u Saudijskoj Arabiji i izazvali poremećaje na svetskom tržištu.

Biznis Kurir/Blic Biznis

Ne propustiteInfoBiz"Srbija ima rekordne rezerve zlata i stabilan kurs" Guvernerka Tabaković na KBF predstavila rezultate srpske ekonomije usred globalnih izazova
Jorgovanka Tabaković
InfoBizOtvoren KBF, Vlahović odmah upozorio na Bliski istok: Sve projekcije uzeti s rezervom, Srbiji je sada potrebna veća produktivnost
Biznis forum Kopaonik
InfoBizSrbija domaćin najvećih ekonomskih umova sveta: Domaćini smo 21. Svetskog kongresa u junu
aleksandar-vlahovic-foto-kurir-tv.jpg
InfoBizBrankica Janković: Žene iznad 55 najteže nalaze posao! Na drugom polu je "Generacija Z"
Brankica Janković.jpg