Saudijski državni naftni gigant Aramko obustavio je rad rafinerije Ras Tanura nakon napada dronom, prenosi agencija Rojters, u trenutku kada je Teheran započeo napade širom regiona kao odgovor na američko-izraelski udar na Iran.

Kompleks Ras Tanura, smešten na obali Meksičkog zaliva Saudijske Arabije, obuhvata jednu od najvećih rafinerija na Bliskom istoku, sa kapacitetom prerade od 550.000 barela dnevno, i predstavlja ključni izvozni terminal za saudijsku sirovu naftu.

Napadi dronovima izazvali su ozbiljne poremećaje u regionu. Glavna brodarska čvorišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu bila su paralisana, dok je cena sirove nafte Brent u ponedeljak porasla za oko 10 odsto.

Saudijska energetska infrastruktura i ranije je bila meta napada. Posebno se izdvaja septembar 2019. godine, kada su napadi dronovima i raketama na postrojenja Abkaik i Hurais doveli do privremene obustave više od polovine proizvodnje sirove nafte u Saudijskoj Arabiji i izazvali poremećaje na svetskom tržištu.