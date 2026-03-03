Slušaj vest

Od kraja marta putnici će moći da stignu od Beograda do Budimpešte za svega tri sata, novim brzim vozom čija će karta koštati 25 ili 26 evra. Planirano je da prvi polazak bude 27. marta, a granične i carinske procedure obavljaće se u samom vozu, uz minimalno zadržavanje.

Krajem marta od Beograda do Budimpešte stizaće se vozom za svega tri sata. Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević izjavila je da će sa mađarskom stranom u četvrtak biti finalizovani razgovori oko carinskih procedura. Istakla je da je pruga osposobljena za brzine do 200 kilometara na sat i da poseduje sve neophodne bezbednosne sertifikate.

"Planirano je da se granična i carinska kontrola obavljaju u vozu, uz minimalno zadržavanje na stanici Kelebija u trajanju od 15 minuta. Tako će ukupno putovanje od Beograda do Budimpešte trajati oko tri sata. Srpska strana obezbedila je pet garnitura elektrovozova, a mađarska tri. Planirano je ukupno 16 polazaka dnevno", navela je ministarka Sofronijević.

Beograd kao intermodalni centar regiona

Do kraja godine i Aerodrom "Nikola Tesla" biće povezan gradskom železnicom sa Ekspom i centrom grada. Cilj je da, zahvaljujući nacionalnom avio-prevozniku "Er Srbija", Beograd postane intermodalni centar regiona, odnosno čvorište u koje će biti moguće stići svim vidovima prevoza.

"Veoma brzo imaćemo 100 destinacija na koje letimo. Povezaćemo sve aerodrome u bivšoj Jugoslaviji i omogućiti transfere iz Beograda ka celom svetu. Biće to najbolje mesto za presedanje u balkanskom regionu. Jačamo flotu i širimo mrežu letova, povezujući, figurativno rečeno, gradove koje obasjava polarna svetlost sa ostatkom sveta — bilo da je reč o Torontu, kineskim i američkim gradovima ili, na primer, Alikanteu", izjavio je Jirži Marek, direktor "Er Srbije".

Foto: Nemanja Nikolić

Kancelarija za eUpravu uvodi nove data centre i obuku za Microsoft Copilot

Kada je reč o planu "Srbija 28–30–35", Kancelarija za eUpravu najavljuje da će u aprilu biti puštena u rad dva nova modula državnog data centra, ukupnog kapaciteta osam megavata, koji će biti besplatni za korišćenje.

"Tokom ovog meseca svi zaposleni u Kancelariji za IT i eUpravu završiće obuku za primenu alata 'Majkrosoft kopajlot' alata i softvera (Microsoft Copilot) i biće sertifikovani za korišćenje ovih AI alata u svakodnevnom radu. Pripremamo i poziv za čak 500 državnih službenika koje želimo da tokom marta i aprila obučimo za rad sa ovim alatima", izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Bankarski sektor spreman za investicioni talas EU

Na panelu o bankarstvu direktor NLB grupacije ocenio je da je srpski bankarski sektor spreman da podrži ekonomski rast privrede.

Predložio je da se Srbija uključi u investicioni talas Evropske unije koji se odnosi na odbrambeni sektor i informatičku industriju.