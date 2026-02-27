Slušaj vest

Karte za putnički saobraćaj novom prugom Beograd-Budimpešta uskoro će moći da se kupe po ceni od 25, 26 evra, rekao je mađarski ministar Peter Sijarto.

Putnički saobraćaj mađarska i srpska železnica pokrenuće putnički saobraćaj najkasnije 27. marta, na na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, izjavio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Kontrole neće uticati na brzinu prevoza

Nakon svečanog potpisivanja četiri dokumenta o saradnji dve zemlje u Beogradu, Sijarto je odgovarajući na novinarsko pitanje kako će se odvijati granične kontrole, posebno zbog primene sistema EES, rekao da će biti svedene na minimum i organizovane tako da ne utiču mnogo na brzinu prevoza.

- U Mađarskoj, pre granične stanice, na voz će se ukrcati kontrolori, policija i carinici i oni će do sledeće stanice obavljati kontrolu zajedno sa svojim kolegama iz druge zemlje tokom vožnje - naveo je mađarski ministar.

On se prisetio svog iskustva iz detinjstva koje je proveo u mađarskom gradu Đeru, kada su kontrole funkcionisale na sličan način.

- Mislim da će predsednici ministarstva unutrašnjih poslova uspeti da nađu adekvatno rešenje koje će istovremeno obezbediti komfor putnika i doprineti bržem saobraćanju između dva grada, a istovremeno biti u skladu sa svim potrebama Evropske unije - naveo je Sijarto.

Dodao je da će karte za putnički saobraćaj novomprugom Beograd-Budimpešta uskoro moći da se kupe po ceni od 25, 26 evra.

Put preko Srbije najbrži i najefikasniji

Sijarto je podsetio da je danas krenuo železnički teretni saobraćaj na novoj pruzi između Budimpešte i Beograda i istakao da se na ovaj način povezuje luka u južnom delu Evrope sa zapadnom Evropom, a put preko Srbije postaje najbrži i najefikasniji.

Prema rečima Sijarta, sada će deset teretnih vozova saobraćati između dva grada, dok se u martu očekuje povećanje na 16 vozova dnevno, uključujući četiri koja će povezivati i deonicu Beč-Budimpešta, čime će se uspostaviti direktna linija Beč-Beograd.

Saradnja između Srbije i Mađarske obe države čini jačim, a njen razvoj je dobar za svakog državljanina ovih zemalja, ukazao je Sijarto.

Govoreći o električnoj energiji, naveo je da će potrebe za strujom stalno rasti u budućnosti zbog razvoja privrede.

- Danas smo potpisali memorandum između Zapadnobalkanskog komiteta Mađarske privredne komore, Instituta za nuklearne nauke Vinča i Nacionalnog instituta Republike Srbije, sa ciljem da se što pre počne sa primenom nuklearnih tehnologija i inovacija koje se već šire u svetu - rekao je mađarski ministar.