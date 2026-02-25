Slušaj vest

Danas se kupatila sve češće uređuju kao lične oaze, uz pametne tuševe i pločice koje verno imitiraju mermer ili drvo, ali po pristupačnijim cenama.

Koliko trenutno košta renoviranje kupatila i da li se kupci pre odlučuju za nižu cenu ili vrhunski kvalitet, luksuz ili funkcionalnost, pitanje je koje zanima hiljade domaćinstava.

Cena kompletnog renoviranja kupatila danas iznosi oko 400.000 dinara. U taj iznos uključeno je uklanjanje starih pločica, iznošenje i odvoz šuta, zidarski, vodoinstalaterski i keramičarski radovi, kao i opremanje prostora novim sanitarijama.

Kada se sve sabere, vodoinstalaterski radovi koštaju oko 100.000 dinara. Danas su najtraženiji walk-in tuševi, ugradne slavine i WC šolje, a popularni su i ugradni lavaboa, tako da na pločicama nema dodatnih elemenata, što u velikoj meri olakšava održavanje.

- Nije pravilo da cena diktira kvalitet, ima skupljih stvari nižeg kvaliteta, zato i idem uvek sa mušterijama da zajedno biramo i cevi i sve, jer kupatilo se radi za narednih 50 godina i kvalitet mora da bude zadovoljavajući - rekao je za RTV Petar Lazić, vodoinstalater iz Sombora.

Nakon vodoinstalatera, radove preuzima keramičar. Cena keramičarskih radova kreće se oko 1.700 dinara po kvadratnom metru.

- Treba ostrugati zidove, jer su nekada kupatila rađena na visini od 150 cm, pa treba sve da se oguli, treba i da se omalteriše i tek onda se lepe pločice, a ti radovi traju od 3 do 5 dana. Uglavnom mušterije danas kupuju skuplje pločice, jer su idealnije, tačnije i lepše se urade - objasnio je Slobodan Terzić, keramičar iz Sombora.

Cene najprodavanijih kompleta sanitarija, ormarići, WC šolja, vodokotlić, tuš kabina ili paravan, bojler i slavine, iznose oko 80.000 dinara.

- Uglavnom je to neka srednja klasa. Mi imamo velik asortiman, neke cene možete pronaći npr. komplet elemenata od 15.000 dinara, pa možemo doći i do ekskluzive koje se kreću oko 100.000 dinara, walk-in stakleni paravani, crne kabine, da se cela strana kabine otvara, zavisi ko koliko prostora ima - objasnila je Andrea Čerčević, vlasnica salona keramike i sanitarija iz Sombora.

U Srbiji su kupci uglavnom pragmatični i najčešće biraju dobar odnos cene i kvaliteta, umesto isključivog luksuza.