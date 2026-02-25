Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine, Sara Pavkov, danas je izjavila da je Republika Srbija izabrana za domaćina Svetskog dana zaštite životne sredine 2027. godine, u okviru Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

Ova odluka je rezultat strategije koju sprovode najviši državni rukovodioci - predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, i predsednik Vlade, prof. dr Đuro Macut, koji su od početka svojih mandata posvećeni jačanju međunarodne pozicije Srbije.

„Ovo je veliki korak u našoj političkoj strategiji. Srbija ne samo da čuva prirodu, već predvodi svetski dijalog o održivom razvoju. Ova prestižna manifestacija, koja će biti usklađena sa EXPO 2027. u Beogradu, postavlja Srbiju na mapu globalnih lidera. Naši državnici i predstavnici državnih institucija pokazuju da Srbija može da bude most između tradicije, inovacija i odgovorne politike“, istakla je Pavkov.

Očekuje se da će Srbija tokom juna 2027. godine biti centar globalnih lidera, gde će se razmeniti vizije i rešenja za budućnost. Ovo je potvrda da Srbija, kao deo globalne politike, ima jasan pravac ka održivom razvoju i međunarodnoj saradnji.