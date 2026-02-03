Slušaj vest

Pavkov je istakla i da je ovim sporazumom stvoren okvir za razmenu znanja, iskustava i dobrih praksi, i da će se kroz zajedničko delovanje i razmenu informacija značajno unaprediti mogućnost reagovanja u nepredviđenim okolnostima i zaštita životne sredine.

- Sporazumom koji sam danas potpisala sa organizacijom OTIS gradimo stabilan temelj za zajedničke projekte i dodatno unapređenje sistema zaštite naše okoline, uz veću uključenost mladih. Uskoro nas očekuje početak druge faze nacionalne ekološke kampanje za mlade ‘Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti!’, i izuzetno me raduje što ćemo, kroz ovaj Sporazum, moći zajedničkim snagama da delujemo, da motivišemo i uključimo još veći broj mladih da daju doprinos i ostave konkretan trag u očuvanju naših prirodnih dobara. Mi smo u prvoj fazi kampanje koja je obuhvatala aktivnosti u 10 lokalnih samouprava, okupili više od 2.000 mladih koji su svojim entuzijazmom pokazali da su spremni da postanu zeleni stubovi u svojim zajednicama. Upravo zato nastavljamo još odlučnije i snažnije sa narednom fazom kampanje, u čemu će nam podrška i pomoć partnera kakav je organizacija OTIS biti od velikog značaja - istakla je Pavkov.

Ministarka Pavkov je dodala da će Ministarstvo zaštite životne sredine u potpunosti podržati realizaciju projekata čiji je cilj podizanje svesti mladih, ali i svih građana o značaju prevencije i zaštite životne sredine, kao i adaptaciji na klimatske promene, što je izazov sa kojima se suočava ceo svet.

- Potpisivanjem ovog sporazuma napravljen je još jedan važan korak ka jačanju saradnje i zajedničkom delovanju u cilju zaštite prirode, uz jasnu poruku da su prevencija, partnerstvo i uključivanje mladih ključni za održivi razvoj i očuvanje naše životne sredine - dodala je Pavkov.