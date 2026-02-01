Slušaj vest

Kompanija Srbija Ziđin Koper u Novu godinu je ušla sa novim generalnim direktorom na čelu, Džang Đunjangom, koji je iz Perua doputovao u Srbiju i Bor, saopšteno je danas iz te kompanije.

Pravo iz Južne Amerike i rudnika bakra i zlata „La Arena” u Peruu, u Srbiju i Bor je po odluci Ziđin Majning Grupe doputovao Džang Đunjang, koji je u januaru zvanično preuzeo funkciju generalnog direktora kompanije Srbija Ziđin Koper.

Odluku o njegovom imenovanju potpisao je predsednik Nadzornog odbora kompanije Vang Čun.

Džang Đunjang rođen je Longjanu, u provinciji Fuđen, a diplomirao je geologiju na Fudžou univerzitetu, na smeru „Istraživanje resursa”.

Tokom profesionalne karijere prešao je put od tehničara i projekt-menadžera, preko direktora geološkog odeljenja, direktora rudnika i pomoćnika generalnog direktora za geologiju i rudarstvo, sve do generalnog direktora.

Svet dobija novog ''kralja'' bakra. Foto: Srbija Ziđin Koper/ O. Bunić

Ziđin Majning Grupi pridružio se 2011. i od tada rukovodi geološkim i rudarskim projektima, kao i poslovnim operacijama, prenosi Tanjug.

Od 2019. do 2025. godine bio je generalni direktor pet rudarskih podružnica u Kini, Kirgistanu, Gvajani i Peruu i nadgledao je iskopavanje zlata, srebra, bakra i drugih minerala.

U njegovim referencama upisano je da je sa uspehom oživeo rudnike u kritičnom stanju i uspostavio sisteme sigurnosti i operativnog upravljanja, kao i da je promovisao standardizaciju i razvoj kadrova, i realizovao strateške procene projekata i globalne akvizicije radi unapređenja rasta matične korporacije.

Džang Đunjanga je Ziđin Majning Grupa dvaput proglasila izvanrednim mladim talentom i četiri puta izvanrednim menadžerom.

Dosadašnji generalni direktor kompanije Srbija Ziđin Koper, Ću Guodžu, obavljao je funkciju prvog čoveka kompanije od 22. marta 2023. do 10. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju.