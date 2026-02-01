Ko je novi direktor Srbija Ziđin Koper: Zovu ga čovek koji "oživljava" rudnike i menja industriju
Kompanija Srbija Ziđin Koper u Novu godinu je ušla sa novim generalnim direktorom na čelu, Džang Đunjangom, koji je iz Perua doputovao u Srbiju i Bor, saopšteno je danas iz te kompanije.
Pravo iz Južne Amerike i rudnika bakra i zlata „La Arena” u Peruu, u Srbiju i Bor je po odluci Ziđin Majning Grupe doputovao Džang Đunjang, koji je u januaru zvanično preuzeo funkciju generalnog direktora kompanije Srbija Ziđin Koper.
Odluku o njegovom imenovanju potpisao je predsednik Nadzornog odbora kompanije Vang Čun.
Džang Đunjang rođen je Longjanu, u provinciji Fuđen, a diplomirao je geologiju na Fudžou univerzitetu, na smeru „Istraživanje resursa”.
Tokom profesionalne karijere prešao je put od tehničara i projekt-menadžera, preko direktora geološkog odeljenja, direktora rudnika i pomoćnika generalnog direktora za geologiju i rudarstvo, sve do generalnog direktora.
Ziđin Majning Grupi pridružio se 2011. i od tada rukovodi geološkim i rudarskim projektima, kao i poslovnim operacijama, prenosi Tanjug.
Od 2019. do 2025. godine bio je generalni direktor pet rudarskih podružnica u Kini, Kirgistanu, Gvajani i Peruu i nadgledao je iskopavanje zlata, srebra, bakra i drugih minerala.
U njegovim referencama upisano je da je sa uspehom oživeo rudnike u kritičnom stanju i uspostavio sisteme sigurnosti i operativnog upravljanja, kao i da je promovisao standardizaciju i razvoj kadrova, i realizovao strateške procene projekata i globalne akvizicije radi unapređenja rasta matične korporacije.
Džang Đunjanga je Ziđin Majning Grupa dvaput proglasila izvanrednim mladim talentom i četiri puta izvanrednim menadžerom.
Dosadašnji generalni direktor kompanije Srbija Ziđin Koper, Ću Guodžu, obavljao je funkciju prvog čoveka kompanije od 22. marta 2023. do 10. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju.
