Srbija ovaj metal ima u izobilju, cena obara sve rekorde: Ovo se ne pamti od 2008. godine
Cene bakra skočile su za 11 odsto na rekordnih 14.527 dolara po toni.
Ovakva situacija stavlja trgovce pred odlukom da li da prate rast na tržištu, koji su podstakli spekulanti, a zamah je naveo na dalju kupovinu.
To je bio najveći jednodnevni rast bakra na Londonskoj berzi metala (LME) od novembra 2008. godine.
Na rast cena bakra utiču i stalno ograničena ponuda i snažna industrijska potražnja, posebno podstaknuta globalnom tranzicijom na obnovljive izvore energije i veštačku inteligenciju.
U međuvremenu, zalihe bakra u Šangaju, Londonu i Njujorku porasle su poslednjih nedelja, podižući kombinovane zalihe na više od 900.000 tona.
