Kompanija Telekom Srbija iznela je saopštenje povodom bezbednosnog incidenta koji je obuhvatio deo korisničkih podataka, navodeći da su preduzete mere u saradnji sa nadležnim institucijama.

- Obaveštavamo javnost da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz naše korisničke baze, od strane za sada nepoznatih počinilaca. Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni.

Kompanija Telekom Srbija intezivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dela. Bezbednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Verujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

Ovim povodom oglasio se i direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić koji je poručio da se radi o amaterskoj hakerskoj grupu.

- Telekom Srbija je uvek pod kontinuiranim hakerskim napadima koji očigledno žele da blokiraju i nas i naše servise. Međutim, ovde se radi o jednoj amaterskoj hakerskoj grupi koja je uzela deo podataka korisnika naše satelitske televizije i probala da nas ucenjuje, tražeći određen broj bitkoina za to.

U intenzivnoj smo saradnji sa policijom i Odeljenjem za visokotehnološki kriminal i veoma smo blizu da te počinioce uhvatimo. Tim avanturistima mogu da poručim, pre svega, da će Telekom Srbija sprečiti bilo kakvo pojavljivanje podataka na internetu, jer mi već imamo mehanizme za zaštitu naše intelektualne svojine. Nadam se da će ih policija brzo uhvatiti, kako bi to bio dokaz da se ne isplati na taj način napadati Telekom Srbija - poručio je Lučić i naglasio:

- Što se tiče svih servisa i korisnika, oni su potpuno bezbedni. Njihovo funkcionisanje nikada nije bilo dovedeno u pitanje, tako da će i u budućnosti sve biti na najvišem bezbednosnom nivou.