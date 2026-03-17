Kompanija Telekom Srbija obratila se javnosti povodom bezbednosnog incidenta koji je obuhvatio deo korisničkih podataka. U zvaničnom saopštenju navode se ključne činjenice o ovom događaju, kao i mere koje su preduzete u saradnji sa nadležnim institucijama.

- Obaveštavamo javnost da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz naše korisničke baze, od strane za sada nepoznatih počinilaca. Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni.

Kompanija Telekom Srbija intezivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dela. Bezbednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i sve usluge se pružaju neometano. Verujemo da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca ovog krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

