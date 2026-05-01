Na ovan način se olakšava online poslovanje i unapređuje konkurentnost domaće e-trgovine, te povećava izvoz i ubrzava uključivanje naše privrede u globalne tokove elektronskog poslovanja, saopštio je NALED.

Pozitivnim mišljenjem NBS na inicijativu Saveta za male biznise NALED-a realizovana je jedna od prioritetnih preporuka Sive knjige inovacija.

Olakšanje i za startape

Sve veći broj preduzeća u Srbiji, uključujući i startape, svoje proizvode i usluge prodaje kupcima iz drugih zemalja putem interneta uz mogućnost online naplate. Međutim, u praksi se javlja problem u završnoj fazi online kupovine, gde se nerezidentnim kupcima prikazuje obaveza plaćanja isključivo u dinarima, iako su cene na sajtu istovremeno istaknute i u domaćoj i u stranoj valuti, a kupac je izabrao plaćanje u stranoj valuti. Ovakva praksa dovodi do odustajanja kupaca iz inostranstva u poslednjem koraku kupovine, jer im se u fazi naplate pojavljuje nepoznata valuta, što stvara utisak da se radi o prevari.

"Problem je proisticao iz različitih tumačenja Zakona o deviznom poslovanju, pre svega čl. 32. i 34, i dileme da li se obavezno dinarsko plaćanje odnosi i na prekogranične onlajn transakcije sa nerezidentima. Uglavnom su se primenjivala restriktivna tumačenja koja su ograničavala naplatu u devizama kupaca iz inostranstva, iako nije postojalo jasno uporište u regulativi. Zbog toga smo, u ime Saveta za male biznise NALED-a, uputili inicijativu Narodnoj banci Srbije za zvanično mišljenje radi razjašnjenja ove prakse“, objašnjava Irena Đorđević Šušić, šefica Jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u.

Slobodno plaćanje

Zvaničnim mišljenjem, NBS je potvrdila da ne postoje regulatorne smetnje da rezident naplatu od nerezidenta-potrošača ostvari u devizama. Mesto izvršenja naplate vezuje se za banku platioca (potrošača), pa kada nerezident inicira plaćanje preko svoje banke u inostranstvu, takva transakcija ne smatra se izvršenom u Srbiji. Time je potvrđeno da se prekogranične transakcije u elektronskoj trgovini obavljaju tako što se plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno. Istovremeno, Narodna banka Srbije ukazala je da prikaz cene u dinarima u završnoj fazi kupovine nije predmet deviznih propisa, već zavisi od politike platforme i pružaoca platnih usluga.

"Ovo su izuzetno dobre vesti i potvrda od velikog značaja za sve kompanije u Srbiji koje svoje proizvode i usluge plasiraju putem interneta stranim kupcima. Zvaničan stav da je dozvoljena naplata u devizama od nerezidenata donosi nam potrebnu sigurnost u poslovanju. Ovo iskustvo ujedno potvrđuje koliko je važna kontinuirana i otvorena saradnja između privrede i institucija u razrešavanju praktičnih dilema koje često proizilaze iz različitih tumačenja propisa, a ne iz samog regulatornog okvira“, ističe Sofija Popara Parmaković, ispred Saveta za male biznise NALED-a i platforme Pausal.rs.

Kako bi se ostvarile očekivane koristi, ovaj podsticajan stav NBS je potrebno primeniti u praksi, pa NALED ukazuje da je u sledećem koraku neophodno pristupiti usklađivanju poslovnih politika banaka, procesora plaćanja i platformi za e-trgovinu.