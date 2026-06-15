Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je tokom obraćanja iz Gruzije o situaciji sa NIS-om.

- Ako uspemo da završimo, a još nije ni blizu završenog ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše Vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Ruska Federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom istoku to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Ja bih onda mogao da izađem sa nešto jačim paketom pred naše ljude, uz još veću stopu rasta i još brži napredak životnog standarda. - rekao je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"DUBOKO SAM POČASTVOVAN ŠTO SAM OVDE PRED VAMA" Vučić sa patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve u Tbilisiju: Nadam se da ćemo vas ugostiti u Srbiji (FOTO)
buducnostsrbijeav_1781533308904.jpeg
PolitikaUGLJEŠA MRDIĆ UKAZAO NA LICEMERNO PONAŠANJE PROFESORKE BLOKADERKE: Sanja Fric puni džepove od projekata države koju ruši na tajkunskim televizijama"!
Uglješa Mrdić Sanja Fric
Politika"MORAMO OD VUČIĆA DA NAPRAVIMO VRHUNSKO ZLO" Predsednik Srbije razotkrio stvarne ciljeve blokadera i svega što rade, nabrojao najbolnije i najniže udarce VIDEO
Screenshot 2026-06-14 102339.png
PolitikaPROGLASOVAC DOTAKAO DNO SVOJIM OBJAŠNJENJEM! Bjelogrlićev saradnik za napad na novinara u Ofenbahu kod Frankfurta sada okrivio - Aleksandra Vučića?! (VIDEO)
04.jpg