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Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom, kojom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu i uvoz sirove nafte, objavila je večeras kompanija.

Takođe, omogućava se i nesmetano obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećen naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

"NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i stranim partnerima koji su podržali ovaj proces, kao i potrošačima i zaposlenima na ukazanom poverenju, podršci i razumevanju u izazovnim okolnostima", dodaje se u saopštenju NIS.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je i novu licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za nastavak pregovora o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 28. avgusta 2026. godine.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta.

Ranije izdata licenca OFAC-a NIS-u za nastavak rada odnosno preradu sirove nafte je važila do danas odnosno 31. jula.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas tokom posete Knjaževcu da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

OFAC je ranije izdao licencu koja omogućava rad NIS-u, to jest preradu sirove nafte do danas odnosno 31. jula.

Takođe, OFAC je ranije produžio licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula.

SAD su 9. oktobra 2025. uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.