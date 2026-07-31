Slušaj vest

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta.

Ranije izdata licenca OFAC-a NIS-u za nastavak rada odnosno preradu sirove nafte je važila do danas odnosno 31. jula.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas tokom posete Knjaževcu da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

OFAC je ranije izdao licencu koja omogućava rad NIS-u, to jest preradu sirove nafte do danas odnosno 31. jula.

Takođe, OFAC je ranije produžio licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula.

SAD su 9. oktobra 2025. uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović takođe je ranije izjavila da sve strane gube strpljenje u ovom procesu i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja.

Ministarke je prethodno navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara, kao i da se mađarska strana obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada.

MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, pregovarala je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

Oglasila se Dubravka Đedović Handanović

- Stigla je dobra vest iz Sjedinjenih Država, iz Vašingtona, o produženju operativne licence za rad NIS-a do 28. avgusta. Mi smo i očekivali produženje. Bilo je neizvesno do poslednjeg momenta koliko dugo će ono biti, ali svakako 30 dana je dobra vest u smislu da NIS može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte.

- Nije dobro što i dalje imamo neizvesnost oko NIS-a, koja traje već 18 meseci i koja nam zaista stvara puno glavobolja, ali nastavljamo da pratimo pregovore između ruske strane i mađarskog MOL-a. Predsednik je najavio razgovor sa predsednikom Ruske Federacije i sa premijerom Mađarske u vezi NIS-a.

- Mi želimo da dođe do konačnog, održivog rešenja, i u tom smislu Republika Srbija je uradila sve da zaštiti svoje interese, da osigura bolju poziciju u slučaju da mađarski MOL preuzme NIS, bolju nego onu koju smo nasledili iz 2008. kada je NIS prodat. Ali svakako da nastavljamo da nadgledamo situaciju i da trenutni izazovi sa vodostajem Dunava stvaraju velike probleme uvozu naftnih derivata, i zbog toga nam je važno da rafinerija u Pančevu radi punom parom, punim kapacitetom, da bi zadovoljavala potrebe našeg tržišta.

- Nastavlja se, da kažem, neizvesnost u smislu završetka, odnosno dugoročnog rešenja za NIS, ali svakako olakšanje da rafinerija u Pančevu može nastaviti sa radom.