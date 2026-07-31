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Popularni proizvođač čokolade i slatkiša Ferrero zapošljava nove radnike u svojim proizvodnim pogonima u Italiji. Reč je o privremenim sezonskim poslovima, a prijave se primaju kontinuirano putem interneta.

Kako prenosi Fenix magazin, Ferrero trenutno zapošljava radnike za predstojeću proizvodnu sezonu 2026. godine. Oglas se odnosi na fabriku u mestu Sant'Anđelo dei Lombardi, u italijanskoj pokrajini Avelino.

Kompanija traži radnike za proizvodne linije koji će pratiti rad industrijskih mašina i voditi računa o standardima kvaliteta. Reč je o sezonskom angažmanu, a prijave su otvorene tokom celog perioda zapošljavanja.

Ferrero zaposlenima isplaćuje zarade u skladu sa kolektivnim ugovorom za prehrambenu industriju u Italiji.

Bruto plata oko 25.000 evra godišnje

Početna plata utvrđena je kolektivnim ugovorom, a prema navodima portala ConcorsiPubblici.net, garantovana minimalna bruto zarada iznosi 25.146,66 evra godišnje.

Konačna visina zarade zavisi od trajanja angažmana i broja odrađenih radnih sati. Od zaposlenih se očekuje fleksibilnost, jer se proizvodnja odvija u tri smene, uključujući rad vikendom.

Prijave se podnose onlajn

Kompanija za ovaj posao ne zahteva posebnu stručnu spremu niti prethodno iskustvo u industrijskoj proizvodnji.

Kako se navodi u oglasu, mnogo važnije su lične osobine poput pouzdanosti, preciznosti i sposobnosti za timski rad.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem zvaničnog Ferrerovog portala za zapošljavanje, gde je potrebno da pošalju svoju biografiju. Nakon toga sledi selekcija kandidata kroz više krugova, uključujući razgovore za posao.

Glavni Ferrerov proizvodni pogon u Nemačkoj nalazi se u gradu Štatalendorf, u saveznoj pokrajini Hesen. Kompanija posluje na toj lokaciji od 1956. godine, a prema njenim podacima, to je bila prva fabrika otvorena van Italije. Danas je to jedna od najvećih proizvodnih lokacija Ferrero grupe.

Proizvodi čuvene brendove

U toj fabrici proizvodi se gotovo kompletan asortiman Ferrerovih brendova namenjenih nemačkom tržištu. Proizvodnja je započela namazom od lešnika i čokolade Cremalba, pretečom današnje Nutele, kao i čuvenim pralinama Mon Chéri.

Tokom narednih decenija proizvodni program proširen je brojnim poznatim brendovima, među kojima su Nutela, Duplo, Kinder čokolada, Tic Tac, Kinder jaje, Milk Slice, Ferrero Rocher i Raffaello.