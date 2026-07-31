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Deca koja koriste porodičnu penziju nakon navršenih 15 godina života moraju Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da dostave potvrdu o školovanju kako bi im isplata primanja bila redovno nastavljena.

Kako je PIO fond objavio u "Glasu osiguranika“, dete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina, a nakon toga samo pod uslovom da se i dalje školuje.

Do kada dete može da prima porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju detetu pripada do završetka školovanja, ali najkasnije do:

  • navršenih 20 godina ako pohađa srednju školu
  • navršenih 26 godina ako pohađa visokoškolsku ustanovu

Nastavak isplate zavisi od blagovremenog dostavljanja dokaza da dete ima status učenika ili studenta.

Rokovi za učenike i studente

Učenici srednjih škola potvrdu o školovanju treba da dostave u septembru, odmah nakon upisa školske godine.

Studenti su u obavezi da potvrdu o upisu nove školske godine nadležnoj filijali PIO fonda dostave u oktobru, takođe odmah nakon upisa godine.

Šta potvrda mora da sadrži

Osim podataka o identitetu deteta i obrazovnoj ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži:

  • podatak o školskoj ili akademskoj godini na koju se odnosi
  • podatak o statusu učenika ili studenta u toj godini
  • matični broj roditelja po kojem se koristi porodična penzija

Potvrda se može predati lično nadležnoj filijali PIO fonda ili poslati poštom.

Iz Fonda naglašavaju da će blagovremenim dostavljanjem potvrde o školovanju isplata porodične penzije biti redovno nastavljena.

Biznis Kurir/Glas osiguranika

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