Važno upozorenje iz PIO Fonda: Ako ne dostavite ovaj papir, možete ostati bez porodične penzije
Deca koja koriste porodičnu penziju nakon navršenih 15 godina života moraju Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da dostave potvrdu o školovanju kako bi im isplata primanja bila redovno nastavljena.
Kako je PIO fond objavio u "Glasu osiguranika“, dete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina, a nakon toga samo pod uslovom da se i dalje školuje.
Do kada dete može da prima porodičnu penziju
Pravo na porodičnu penziju detetu pripada do završetka školovanja, ali najkasnije do:
- navršenih 20 godina ako pohađa srednju školu
- navršenih 26 godina ako pohađa visokoškolsku ustanovu
Nastavak isplate zavisi od blagovremenog dostavljanja dokaza da dete ima status učenika ili studenta.
Rokovi za učenike i studente
Učenici srednjih škola potvrdu o školovanju treba da dostave u septembru, odmah nakon upisa školske godine.
Studenti su u obavezi da potvrdu o upisu nove školske godine nadležnoj filijali PIO fonda dostave u oktobru, takođe odmah nakon upisa godine.
Šta potvrda mora da sadrži
Osim podataka o identitetu deteta i obrazovnoj ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži:
- podatak o školskoj ili akademskoj godini na koju se odnosi
- podatak o statusu učenika ili studenta u toj godini
- matični broj roditelja po kojem se koristi porodična penzija
Potvrda se može predati lično nadležnoj filijali PIO fonda ili poslati poštom.
Iz Fonda naglašavaju da će blagovremenim dostavljanjem potvrde o školovanju isplata porodične penzije biti redovno nastavljena.
Biznis Kurir/Glas osiguranika