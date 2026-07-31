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Deca koja koriste porodičnu penziju nakon navršenih 15 godina života moraju Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da dostave potvrdu o školovanju kako bi im isplata primanja bila redovno nastavljena.

Kako je PIO fond objavio u "Glasu osiguranika“, dete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina, a nakon toga samo pod uslovom da se i dalje školuje.

Do kada dete može da prima porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju detetu pripada do završetka školovanja, ali najkasnije do:

navršenih 20 godina ako pohađa srednju školu

navršenih 26 godina ako pohađa visokoškolsku ustanovu

Nastavak isplate zavisi od blagovremenog dostavljanja dokaza da dete ima status učenika ili studenta.

Rokovi za učenike i studente

Učenici srednjih škola potvrdu o školovanju treba da dostave u septembru, odmah nakon upisa školske godine.

Studenti su u obavezi da potvrdu o upisu nove školske godine nadležnoj filijali PIO fonda dostave u oktobru, takođe odmah nakon upisa godine.

Šta potvrda mora da sadrži

Osim podataka o identitetu deteta i obrazovnoj ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži:

podatak o školskoj ili akademskoj godini na koju se odnosi

podatak o statusu učenika ili studenta u toj godini

matični broj roditelja po kojem se koristi porodična penzija

Potvrda se može predati lično nadležnoj filijali PIO fonda ili poslati poštom.

Iz Fonda naglašavaju da će blagovremenim dostavljanjem potvrde o školovanju isplata porodične penzije biti redovno nastavljena.