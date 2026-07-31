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Bugarska vlada proglasila je dve firme ruskog Lukoila u zemlji, Lukoil Aviation Bulgaria i Lukoil Bulgaria Bunker, značajnim kompanijama za nacionalnu bezbednost kako bi zadržala državnu kontrolu nad snabdevanjem avionskim i brodskim gorivom.

Odluka je doneta na zatvorenoj sednici vlade u okviru antikriznog plana čiji je cilj očuvanje stabilnosti rada Lukoilove rafinerije u Burgasu i domaćeg tržišta goriva, izjavio je potpredsednik vlade i ministar privrede Aleksandar Pulev, prenose Novinite.

Pulev je izjavio je da bi bez ovih mera upravljanje moglo da se vrati ruskim vlasnicima i rukovodiocima, što bi, kako je napomenuo, moglo da dovede do problema sa primenom međunarodnih sankcija, zatvaranja rafinerije u Burgasu, poremećaja na tržištu goriva i posledica po bugarske potrošače.

On je naglasio da će država nastaviti da sprovodi operativnu kontrolu nad poslovanjem Lukoila u Bugarskoj putem posebnog komercijalnog upravnika, uz puno poštovanje svih međunarodnih sankcija.

Ministar je dodao da rafinerija u Burgasu od uvođenja sankcija nije prerađivala rusku naftu, već sirovinu od dobavljača koji nisu obuhvaćeni sankcionim režimima, prenela je BTA.