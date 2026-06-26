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Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) produžila je licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 25. jula.

- Dozvola važi do 00:01 po vremenu istočne obale SAD 25. jula 2026. godine, pod uslovom da je izvršenje svakog takvog ugovora izričito uslovljeno dobijanjem posebnog odobrenja Kancelarije za kontrolu strane imovine - navodi se u dokumentu OFAC-a.

Prethodna licenca važila je do 27. juna.

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini.

Prema izveštajima iz 2024. godine, imovina Lukolia vredi oko 22 milijarde dolara.

Biznis Kurir/Biznis.rs

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