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Mnoge porodice u Srbiji svakog meseca primaju novac po osnovu različitih prava za decu, ali nisu svi roditelji upoznati sa tim na koja davanja mogu da računaju

Nova državna mera donosi dodatnih 25.000 dinara po detetu za porodice koje već ostvaruju pravo na dečiji dodatak. Uz redovna davanja, neke porodice mogu da računaju na značajnu finansijsku podršku države. Evo ko ima pravo na novac i šta treba proveriti.

Posebno je važno obratiti pažnju na dečiji dodatak, jer je od aprila 2026. godine značajno povećan prihodovni cenzus za ostvarivanje ovog prava. Uz to, država je najavila i novu jednokratnu pomoć od 25.000 dinara po detetu za porodice koje već primaju dečiji dodatak.

Ko dobija dodatnih 25.000 dinara?

Prema najavi Ministarstva finansija, u okviru novog paketa mera podrške građanima, svako dete za koje porodica ostvaruje pravo na dečiji dodatak dobija jednokratnu pomoć od 25.000 dinara.

Važno je naglasiti: ovo nije novo, trajno povećanje dečijeg dodatka, već jednokratna pomoć u okviru posebnog paketa mera, koji uključuje i pomoć za punoletne građane.

Ko uopšte ima pravo na dečiji dodatak?

Tu je najvažnija promena koju roditelji ne bi trebalo da zanemare.

Od 1. aprila 2026. godine, prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je sa 13.247 na 18.000 dinara po članu porodice. Za određene kategorije porodica cenzus je još viši.

To znači da porodice koje ranije nisu mogle da ostvare ovo pravo zbog nešto većih primanja sada treba ponovo da provere da li ispunjavaju uslove.

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Za samohrane roditelje cenzus je uvećan za 30 odsto i iznosi 23.400 dinara po članu porodice, dok za određene kategorije roditelja i dece cenzus iznosi 21.600 dinara.

Kod procene se posmatra prihod porodice ostvaren u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva.

Koliki je dečiji dodatak?

Osnovni iznos dečijeg dodatka koji je Ministarstvo objavilo za 2026. godinu iznosi 4.415,83 dinara po detetu, a u određenim slučajevima može biti uvećan.

Iznos se, kao i prihodovni cenzus, usklađuje dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula – u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.

Zato roditelji koji su ranije izgubili pravo zbog prihoda ne bi trebalo automatski da pretpostave da i dalje ne ispunjavaju uslove.

A roditeljski dodatak? Tu su iznosi mnogo veći

Dečiji dodatak ne treba mešati sa roditeljskim dodatkom, koji se ostvaruje po osnovu rođenja deteta.

Za decu rođenu 1. januara 2024. godine i kasnije, trenutno važe sledeći iznosi roditeljskog dodatka:

prvo dete: 500.000 dinara jednokratno;

drugo dete: 600.000 dinara, kroz 24 mesečne rate od po 25.000 dinara;

treće dete: 2.280.000 dinara, kroz 120 mesečnih rata od po 19.000 dinara;

četvrto dete: 3.180.000 dinara, kroz 120 mesečnih rata od po 26.500 dinara.

Za drugo i treće dete predviđena je i jednokratna pomoć od 135.000 dinara, dok paušal za nabavku opreme za dete iznosi 7.500 dinara.

Drugim rečima, porodica koja ima pravo na roditeljski dodatak i istovremeno ispunjava uslove za dečiji dodatak može ostvarivati više različitih oblika državne podrške.

Zašto je sada važno proveriti pravo?

Najveći razlog je upravo povećanje cenzusa.

Država je u martu 2026. godine saopštila da je cenzus povećan kako bi i porodice koje su zbog rasta zarada ranije izlazile iz sistema mogle ponovo da ostvare pravo na dečiji dodatak. Za ovu promenu u budžetu je obezbeđeno dodatnih 950 miliona dinara.

Zato porodice koje su ranije bile iznad granice ne bi trebalo da se oslanjaju na staru računicu.

Foto: Shutterstock

Ako su vam se primanja promenila, ako je došlo do promene broja članova domaćinstva ili ste ranije odbijeni zbog prihoda, proverite da li sada ispunjavate uslove.

Kako da proverite da li imate pravo?

Zvanična platforma eUprava ima posebnu stranicu posvećenu finansijskoj pomoći porodicama sa decom, gde su objedinjene informacije o dečijem i roditeljskom dodatku, naknadama tokom porodiljskog odsustva i drugim oblicima podrške.

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