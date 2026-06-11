Slušaj vest

Nakon odluke Vlade Srbije da poveća cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, prema podacima iz maja, broj dece u Srbiji koja primaju dečiji dodatak povećan je za 10.076 u odnosu na mart mesec ove godine. Reč je od deci koja su, nakon korekcije praga za dečiji dodatak, po prvi put ili ponovo ušla u sistem dečije zaštite kroz ovu vrstu finansijske podrške. Takođe, za ove svrhe u maju isplaćeno je ukupno oko 38,3 miliona dinara više u odnosu na mart mesec.

U martu 2026. godine, pre stupanja na snagu nove uredbe, dečiji dodatak primalo je 159.639 dece, a već u aprilu taj broj raste za 6.410 da bi na kraju maja dostigao ukupno 169.715 dece, što je za 10.076 više. Podaci pokazuju i da je uporedo sa brojem dece, zabeležen i porast broja roditelja koji ostvaruju ovo pravo. Sa martovskih 83.924 korisnika-roditelja, broj je u aprilu porastao na 86.835, a u maju na 88.567, što čini ukupno 4.643 roditelja više u odnosu na period pre implementacije novog cenzusa.

Takođe, za isplatu dečijeg dodatka izdvojeno je više budžetskih sredstava. Dok je u martu isplaćeno 785.258.718 dinara, u maju je ta suma iznosila 823.572.535 dinara, što predstavlja uvećanje od 38,3 miliona dinara više na mesečnom nivou, a koje odlazi direktno u kućne budžete porodica u Srbiji.

- Povećanje cenzusa za dečiji dodatak bio je jedan od važnih koraka u našoj borbi za bolji materijalni položaj porodica sa decom, naročito onih koje su najugroženije. Podaci iz perioda od marta do kraja maja pokazuju da preko 10.000 dece više koristi ovu podršku, a država za ovu namenu svakog meseca izdvaja 38,3 miliona dinara više u odnosu na period pre povećanja praga za dečiji dodatak. Ministarstvo će nastaviti da prati primenu ove mere, a kroz usklađivanje socijalnih davanja i unapređenje zakonodavnog okvira nastaviće da radi na dodatnom jačanju porodične politike u Srbiji - izjavila je ministarka Jelena Žarić Kovačević.

Podsetimo, na predlog Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju, Vlada Srbije donela je Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Novom Uredbom, počev od 1. aprila 2026. godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je za oko 5.000,00 dinara, sa dosadašnjih 13.247,00 dinara na 18.000,00 dinara. Za ove potrebe država je u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara.

Korigovanje cenzusa bilo je potrebno jer su, usled rasta minimalnih zarada, u prethodnom periodu neke porodice gubile pravo na ovu vrstu pomoći.

Foto: Dragana Udovičić

Pravo na dečiji dodatak može da se ostvari ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 18.000,00 dinara. Za pojedine kategorije porodica ovaj cenzus je uvećan za 20%, odnosno 30% i iznosi 21.600,00 dinara, odnosno 23.400,00 dinara.

Osnovni iznos dečijeg dodatka za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 4.415,83 dinara, a po različitim osnovama može biti uvećan najviše do 80%.

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.