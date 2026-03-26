Od 1. aprila 2026. godine, cenzus za dečiji dodatak u Srbiji povećan je na 18.000 dinara, čime se omogućava više porodica da ostvare pravo na ovu pomoć, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas u Kuli o uredbi o dečijem dodatku, koju je Vlada danas usvojila.

- To smo obećali. Ono što kažemo ljudi znaju da će da se dogodi - rekao je predsednik.

- Uvek nađemo rešenje, i da možemo da izdržimo sve, i da nam odluke ne obaraju na svaka tri meseca. Tu mislim na penzije, mogu da mislim koliko će biti onih koji imaju visoke penzije, kao moj otac, koji će se žaliti - dodao je on.

Na predlog Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju, Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Novom Uredbom, počev od 1. aprila 2026. godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak povećan je za oko 5.000 dinara, sa dosadašnjih 13.247 dinara na 18.000 dinara.

Pravo na dečiji dodatak može da se ostvari ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus od 18.000 dinara. Za pojedine kategorije porodica ovaj cenzus je uvećan za 20 odsto, odnosno 30 odsto i iznosi 21.600 dinara, odnosno 23.400 dinara.

Osnovni iznos dečijeg dodatka za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 4.415,83 dinara, a po različitim osnovama može biti uvećan najviše do 80 odsto. Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se dvaput godišnje, 1. januara i 1. jula, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.