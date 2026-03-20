Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Među merama države koje su donete uzrokovane eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, Vučić je najavio i povećanje dečjeg dodatka.

Vučić je rekao da se ide na povećanje cenzusa za dečji dodatak sa 13.000 na 18.000 dinara.

- To je velika, izuzetna mera i mislim da će ljudi biti zadovoljni. Imali smo mnogo pritužbi, meni su se ljudi žalili u pismima i po društvenim mrežama. Mnogo ljudi se žalilo, govorili da im je mnogo značio taj dečji dodatak, a da su zbog povećanja, prirodno i zakonski, zbog povećanja cene minimalnog rada, izgubili to pravo. To pravo im vraćamo, povećavamo cenzus na 18.000 dinara - rekao je predsednik Srbije.

