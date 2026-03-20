Država povećava dečji dodatak sa 13.000 na 18.000 dinara. Vučić je predstavio ovu meru kao odgovor na trenutnu situaciju na Bliskom istoku.
Država povećava dečji dodatak na 18.000 dinara: Vučić predstavio još jednu meru pomoći
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Među merama države koje su donete uzrokovane eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, Vučić je najavio i povećanje dečjeg dodatka.
Vučić je rekao da se ide na povećanje cenzusa za dečji dodatak sa 13.000 na 18.000 dinara.
- To je velika, izuzetna mera i mislim da će ljudi biti zadovoljni. Imali smo mnogo pritužbi, meni su se ljudi žalili u pismima i po društvenim mrežama. Mnogo ljudi se žalilo, govorili da im je mnogo značio taj dečji dodatak, a da su zbog povećanja, prirodno i zakonski, zbog povećanja cene minimalnog rada, izgubili to pravo. To pravo im vraćamo, povećavamo cenzus na 18.000 dinara - rekao je predsednik Srbije.
