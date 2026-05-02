Slušaj vest

Od 7. jula 2026. godine svi novi putnički automobili koji se prvi put registruju u Evropskoj uniji moraće da budu opremljeni prilagodljivim (adaptivnim) sistemom kočenja, koji uključuje i novu funkciju kočionog svetla. Reč je o meri koju EU uvodi sa ciljem povećanja bezbednosti u saobraćaju i smanjenja broja sudara na auto-putevima i brzim saobraćajnicama.

Trepćuće stop svetlo pri naglom kočenju

Nova tehnologija predviđa da se pri naglom kočenju pri brzinama iznad 50 km/h automatski aktivira brzo trepćuće kočiono svetlo. U uobičajenim uslovima kočenja sistem ostaje nepromenjen, bez dodatnih vizuelnih signala.

Stručnjaci objašnjavaju da se rešenje zasniva na ljudskoj percepciji: oko i mozak brže reaguju na trepćuće svetlosne signale nego na statično svetlo. U situacijama naglog kočenja to može da skrati vreme reakcije vozača koji prate vozilo, čime se smanjuje zaustavni put i rizik od lančanih sudara.

Širi bezbednosni paket

Adaptivno kočiono svetlo samo je jedan deo šireg paketa novih bezbednosnih zahteva za automobile. Od leta nadalje, svi novi modeli moraće da imaju ugrađene napredne sisteme pomoći vozaču.

Među njima su sistemi automatskog kočenja koji prepoznaju pešake i bicikliste, asistenti za održavanje vozila u saobraćajnoj traci, sistemi za nadzor umora vozača, kao i inteligentni sistemi prilagođavanja brzine uslovima na putu.

Bez obaveze za postojeća vozila

Za vlasnike postojećih automobila ne uvode se nikakve obaveze. Nova pravila se odnose isključivo na novo proizvedena i prvi put registrovana vozila. Naknadna ugradnja ovog sistema nije predviđena, niti je u praksi izvodljiva zbog složene integracije sa elektronskim sistemima vozila.