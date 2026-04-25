Sredinom juna u Srbiji počinje testiranje novog Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila, koji sprečava bilo kakva varanja i podmićivanja, jer će se podaci u realnom vremenu prosleđivati MUP i Agenciji za bezbednost saobraćaja. ABS je uputio poziv svim ovlašćenim pravnim licima koja vrše tehničke preglede da se prijave za učešće u testiranju koje će trajati do 15. decembra, a cilj je da se proveri funkcionalnost sistema, uključujući automatski unos podataka sa mernih uređaja bez mogućnosti naknadne izmene.

Kako je ranije objasnila ABS, nakon završetka tehničkog pregleda podaci će automatski biti dostupni informacionom sistemu eUprave, odnosno biće moguća registracija vozila samo na osnovu validnih registracionih listova.

Inače, sam tehnički pregled vozila vršiće se kao i ranije. U Srbiji tehnički pregled vozila je obavezan i ima jasno definisane stavke koje se proveravaju kako bi se utvrdilo da je vozilo tehnički ispravno i bezbedno za učestvovanje u saobraćaju. Većina vozača zna šta se sve proverava na vozilu i trude se da sve funkcioniše kako treba kad odvezu auto na tehnićki pregled.

Međutim, dešava se da vozilo ne prođe tehnički zbog najbanalnije stvari kao što je komplet Prve pomoći. Naime, komplet prve pomoći ne samo da je zakonska obaveza, već je i važan alat za bezbednost. Kako je svojevremeno upozorio čuveni automobilista Čedomir Brkić neophodna je redovna provera sadržaja i roka trajanja prve pomoći.

- Rok trajanja Prve pomoći je 5 godina. U slučaju da je istekla, kupite novu. U Srbiji je komplet prve pomoći za automobil je obavezna oprema, a cena i sadržaj su standardizovani prema propisima. Postoje apoteke koje vrše zamenu starih za nove i onda je doplata samo 900 dinara, pod uslovom da nije korišćena - objašnjava Brkić.

Komplet prve pomoći košta od 1.500 do 3.000 dinara i mora da sadrži sledeće proizvode:

Zavojni i sterilni materijal

Sterilni prvi zavoj (više komada)

Kaliko zavoji različitih širina

Sterilna gaza u više dimenzija

Sterilne komprese

Za previjanje i zaštitu

Flaster na kalemu

Adhezivni (lepljivi) zavoji

Trougle marame (za imobilizaciju)

Pribor

Makaze sa zaobljenim vrhom

Sigurnosne igle

PVC rukavice (za jednokratnu upotrebu)

Izotermalno (termalno) ćebe

Kesice za odlaganje otpada

Uputstvo za pružanje prve pomoći

Sredstvo za veštačko disanje (maskica ili folija)

Bekić je napomenuo da je neophodno imati komplet prve pomoći posebno prilikom tehničkog pregleda.

- Svaki tehnički pregled je obavezan da pregleda da li imate prvu pomoć i njenu ispravnost. Kazne za njeno odsustvo uopšte nisu male. Nemojte da zbog toga rizikujete - naglasio je čuveni automobilista.

Kazna za neposedovanje kompleta za Prvu pomoć ili joj je istekao rok su za fizička lica 5.000 dinara, dok su za pravna lica i preduzetnike daleko veće kazne i najčešće su od 60.000 do 600.000 dinara.