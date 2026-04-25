Slušaj vest

Oko milion Srba godišnje pređe južnu granicu i u Grčkoj ostavi nešto više od milijarde evra. Poređenja radi, to je više od onoga što tamo potroše turisti iz Holandije ili Austrije nacija sa neuporedivo jačim standardom i trostruko većom populacijom.

Od tog miliona, Halkidiki primi dve trećine naših putnika, a Pefkohori na Kasandri već decenijama stoji kao prva asocijacija. Dugačko šetalište, peščana plaža, taverne i supermarketi nude sve što je potrebno za funkcionalno letovanje. Za većinu, pitanje odavno nije da li ići, već kada je najpametnije otići.

Koliko košta maj, a koliko jul

Razlika između predsezone i jula postala je drastična. Vansezonski paket za Pefkohori od 15. do 30. maja, smeštaj i autobus uključeni, kreće se od 155 evra po osobi za četvoro do 185 evra za par. Ko ide sopstvenim autom, agencije daju popust od dvadesetak evra. Na prelazu iz maja u jun iste cifre skaču na 200 do 235 evra.

Foto: Shutterstock

Prava razmera uštede vidi se tek kada se pogleda jul. Isti apartman, krajem jula, samo na bazi najma bez prevoza za deset noći košta između 785 i 890 evra. Matematika govori sama za sebe.

Direktna rezervacija u maju

Za one koji planiraju putovanje u sopstvenoj režiji, aktuelna ponuda za Pefkohori sredinom maja broji veći broj ponuda. Najskromnije opcije počinju od 45 evra noćno, što je 315 evra za sedam noći. Solidan smeštaj na pristojnoj lokaciji drži se između 70 i 88 evra noćno. Apartmani u prvom redu do mora ne padaju ispod 120 evra, a luksuzne vile sa bazenom kreću od 272 evra naviše.

Tasos, drugo ime za letovanje u Grčkoj kod Srba

Netaknute uvale, borove šume do same obale i more koje na pojedinim plažama nema premca na Mediteranu, čine da Tasos već decenijama bude u vrhu interesovanja kod Srba kada se radi o grčkim ostrvima. Aktuelna ponuda za ma prema oglasima na Fejsbuk stranici Nikana počinje od 42 evra noćno za studije i ide do 150 evra za apartmane na boljim lokacijama. U tom rasponu ima svega, od porodičnih kuća u Limenarii do hotelskih vila u Potiosu i Psili Amosu.

Foto: Shutterstock

Trajekt od Kavale. Automobil plaća 20 do 25 evra, putnik oko 5 evra, plovidba traje nekih 40 minuta. Za porodicu od četvoro u autu, to je dodatnih 40 do 45 evra u jednom smeru, sitnica u ukupnoj računici, ali treba je uračunati.

Autobus ili sopstveni prevoz do Grčke - šta je povoljnije

Gorivo za povratnu vožnju Beograd - Halkidiki, pri prosečnoj potrošnji i trenutnim cenama, iznosi između 170 i 190 evra za vozilo. Putarine za povratnu vožnju iz Beograda dodaju još oko 57 evra, 18 evra prebačenoi u dinare za srpski deo deonice, 7 evra makedonske rampe i 3,60 evra grčka deonica do Kasandre, sve pomnoženo sa dva.

Na četvoro u jednom autu trošak prevoza po osobi pada ispod 65 evra i sopstveni prevoz jasno pobeđuje. Na dvoje, agencijski paket sa svim uključenim ostaje teško prebiti.

Foto: Shutterstock

Jedna stvar koja menja putovanje u 2026. jeste glavobolja oko samog prelaska granice - od 10. aprila na svim šengenskim granicama važi EES sistem, biometrijska registracija pri svakom prelasku. Na makedonsko-grčkom pravcu gužve nisu dramatične, ali petkom i subotom na Evzonima treba računati na čekanje. Na obilaznici oko Soluna radovi na projektu Flyover traju do kraja 2027, trake su sužene, ali saobraćaj se odvija bez ozbiljnih zastoja.

Koliko novca treba odvojiti na licu mesta

Giros košta između 3,50 i 4,50 evra. Ručak u taverni, salata, meso, hleb, piće, deset do petnaest evra po osobi, a večera sa vinom trideset do pedeset za dvoje. Freddo espresso između tri i četiri evra, pivo četiri do šest, dok bokal vina kuće ide već od pet evra.

Smeštaj na deset dana za par iznosi između 700 i 900 evra u sezoni. Za četvoročlanu porodicu to je 900 do 1.300 evra. U maju su te cifre osetno niže. Ležaljke su u predsezoni na većini plaža besplatne uz konzumaciju pića, ili se plaća simboličnih pet do deset evra po osobi. U julu isti beach bar na Halkidikiju naplaćuje i do dvadeset plus evra po setu.

Matematika za letovanje u maju

Za par koji ide autobusom, agencijski paket za deset noći u maju iznosi oko 370 evra zajedno. Isti par koji ide kolima i direktno rezerviše studio za sedam noći platiće oko 315 evra za smeštaj i oko 230 evra za prevoz - ukupno oko 545 evra, ali uz sopstveni raspored. Za četvoro u jednom autu direktna rezervacija apsolutno pobeđuje. Za dvoje bez auta, majske agencijske ponude čuvaju stotine evra u novčaniku.