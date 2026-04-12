Zbog povećane nesigurnosti na Bliskom istoku, britanski turisti sve češće menjaju planove za letovanje. Sve više se okreću sigurnijim i već proverenim destinacijama, ali istovremeno pokazuju i rastuće interesovanje za daleka putovanja.

Prema podacima koje prenosi britanski tabloid The Sun, pozivajući se na analizu sajta za poređenje cena TravelSupermarket, tokom prvih dana marta zabeležen je značajan porast pretraga za različite destinacije.

Podaci za prvih 25 dana marta ukazuju na naročito veliki skok interesovanja za italijansko ostrvo Sardiniju, gde su pretrage porasle čak 236 odsto. Koje su se još destinacije našle na listi i zbog čega, pogledajte u nastavku.

1. Sardinija - rast pretraga od 236%

Ovo italijansko ostrvo predstavlja savršenu destinaciju za ljubitelje plaža, sa belim peskom i tirkiznim morem. Nudi raznovrstan izbor - od skrivenih uvala među granitnim stenama do luksuznih letovališta na Costa Smeraldi i spektakularnih litica zaliva Orosei.

2. Majorka - rast pretraga od 168%

Jedna od omiljenih destinacija britanskih turista još od početaka paket-aranžmana i dalje zadržava veliku popularnost. Ostrvo nudi raznovrsne opcije - od porodičnih letovališta kao što su Alcudija, Puerto Polensa i Kala Bona, do mirnijih mesta za parove poput Sa Kome.

3. Bodrum - rast pretraga od 138%

Ovaj turski primorski grad kombinuje pristupačan luksuz, prelepu obalu Egejskog mora i bogato istorijsko nasleđe. Obala je ispunjena uređenim plažama i slikovitim mestima.

4. Crna Gora - rast pretraga od 122%

Ova mala balkanska zemlja na Jadranu nudi raznovrsne sadržaje - od atraktivnih plaža do srednjovekovnih gradova i planinskih pejzaža.

5. Toskana - rast pretraga od 122%

Jedan od najboljih načina da se doživi toskanski stil života jeste poseta Firenci, glavnom gradu regiona. Renesansna umetnost, arhitektura i bogata gastronomska scena čine ovaj grad izuzetnom destinacijom.

6. Tunis - rast pretraga od 102%

Boravak u Tunisu, na obali Sredozemnog mora, garantuje sunčano vreme i autentično iskustvo. Istorijski grad sa više od 3000 godina tradicije smešten je uz deset kilometara dugu peščanu plažu Bou Džaafar.

7. Dominikanska Republika - rast pretraga od 95%

Sve veći broj putnika koji traže sunce na udaljenim destinacijama bira Karibe, pa je rast interesovanja za ovu zemlju očekivan. Poznata je po belim peščanim plažama i bujnoj prirodi nacionalnih parkova.

8. Hrvatska - rast pretraga od 91%

Poznata kao zemlja sa velikim brojem ostrva, Hrvatska privlači turiste kristalno čistim Jadranskim morem. Dodatni adut je oko 2700 sunčanih sati godišnje, kao i bogata istorija Dubrovnika.

9. Kalifornija - rast pretraga od 90%

Zbog održavanja Svetskog prvenstva ovog leta, zapadna obala SAD beleži povećano interesovanje, s obzirom na to da će se deo utakmica igrati u Los Anđelesu i San Francisku. Dodatni motiv za posetu je i ponovno otvaranje auto-puta 1 kroz Big Sur nakon višegodišnje obnove.

10. Sveta Lucija - rast pretraga od 86%

Ovo karipsko ostrvo, udaljeno oko osam sati leta iz Ujedinjenog Kraljevstva, nudi bogatu prirodu, uključujući prašume, vulkanske izvore i prostrane peščane plaže.