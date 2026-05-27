Nakon potpisivanja niza investicionih ugovora u Đasingu u Kini, predsednik Srbije se obratio medijima.

- Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan. Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora. Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan.

Mi smo danas videli neke stvari koje će nas u budućnosti spašavati. Za ovakve stvari živite, 500 naših ljudi će dolaziti ovde na obuke. Izuzetno zahvalan kompaniji Mint, oni zapošljavaju 2.600 ljudi, kao i Linglong. Kada kažem pobedićemo, mi moramo da obezbedimo budućnost i bolji život. Srećan sam što sam video ovu našu decu zadovoljnu, ta vrsta strasti i želje nam je potrebna da stvari guramo napred.

Videli ste danas, razgovarao sam danas s našim klincima, koji su došli ovde da nauče i da onda donesu to znanje u Srbiju. Sve što sam radio, koliko smo se mučili, sve je to zbog njih, zbog naše dece.

Kina ulaže 953 miliona evra u Srbiju, najavio je Aleksandar Vučić

Kada vidite kakvu je zelenu fabriku čovek napravio u Loznici. Potrebna nam je strast da stavri guramo napred. Crna gora je bila 50 posto u platam ispred nas, danas smo mi za nijansu ispred njih. To smo nadoknadili. Novi ciljevi, veliki snovi i rad, rad.. Hvala predsedniku Siju koji mi je omogućio da dođem ovde. Vidio sam šta rade, oni ljudi pokreću građevinsku industriju, putevi, brze pruge samo niču, sve se radi, gradi. Nikome nije teško, mobilnost apsolutna, znaju da se bore, imaju oko tigra. Ne znam da li razumete šta znači proizvodnja robota. Između 10. i 20. jula. Imamo sa još kompanija susrete i susrete - rekao je Vučić.

Dodao je da je u toku borba za izbor najboljih partnera za srpski ekonomiju.

- Radićemo sa raznima, ali uvek sa onima koji daju najbolje uslove za Srbiju. Velika je borba tu sad, imaćemo najmanje dva partnera. Ne mogu da otkrivam. To ćemo da uradimo na najbolji način, i verujem da time spasavamo Srbiju.

Imaju ovde one boksove, to su gasni generatori. Tamo gde imamo dovoljno gasa, a nemamo vremena da gradimo trafostanice, ili nemamo para jer je skupo, imate rešenje. Sve imate u Kini, sve znaju da prave. Sutra ćemo da razgovaramo sa onima koji prave transformatore. Obezbedimo gasne generatore, nuklearnu energiju, i odosmo mi u budućnost."

Juče smo razgovarali sa najvećom kineskom kompanijom za leteće taksije. Uskoro stižu u Srbiju. Tu je sada problem sa sertifikatima, jer moramo sa Evropom da razgovaramo jer imate dalekovode, helikopterske visine, avionske visine svašta - poručio je Vučić.