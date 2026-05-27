Srbija uopšte nije neka digitalna pustoš, ili nešto slično, kao što su naši ljudi skloni da govore. Naprotiv, Srbija je u prvoj kategoriji zemalja koje su obezbedile brzi internet. Tako da mi, pogotovo sa data centrima, zaista spadamo u evropski vrh, a u tome smo i među prvih 30 i nešto zemalja sveta, izjavio je ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina, danas u Loznici. Tamo je predstavljena druga faza projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Srbije. Projekat sprovodi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija (MiT), uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a današnjem skupu prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava iz Zapadne Srbije.

Foto: T.Ilić

Prema rečima ministra Bratine, zahvaljujući ovom projektu, gotovo 12.000 domaćinstava iz Zapadne Srbije uskoro će dobiti brzi internet.

– Radovi se trenutno izvode u 53 naselja u okolini Loznice, Malog Zvornika, Šapca, Vladimiraca, Ljubovije i drugih opština. Naš cilj je da do kraja projekta izgradimo ukupno 3.200 kilometara optičkih trasa kroz celu Srbiju, kako bi brzi internet došao do više od 200.000 ljudi na 470 područja koja još uvek čekaju na stabilnu i savremenu internet vezu. Digitalne usluge ne smeju biti privilegija, već pravo svakog građanina. Posvećeni smo tome da građani, gde god živeli – u velikom gradu ili najmanjem selu – mogu lakše koristiti elektronske usluge. Posebno mi je drago što je projektom obuhvaćeno više od 700 škola i izdvojenih odeljenja, od kojih se 48 nalazi u Zapadnoj Srbiji, što će deci otvoriti vrata digitalne nastave i savremenog, modernog načina obrazovanja – rekao je ministar u Loznici.

Na skupu u lozničkom Inovacionom centru predstavljene su opštine u kojima se trenutno sprovode radovi, a o rezultatima je govorio državni sekretar u MiT-u Slaviša Antić. Što se tiče Loznice, drugom fazom obuhvaćena su naselja Grnčara, Šurice, Korenita i Tršić, odnosno ukupno 1.330 domaćinstava i dve škole. Vrednost investicije je 695.000 evra, dužina planirane infrastrukture iznosi nešto više od 19 kilometara, dok je trenutni procenat izgrađenosti oko 40 odsto.

Gradonačelnica Dragana Lukić istakla je izuzetnu važnost ovog poduhvata, podsetivši da je prva faza projekta realizovana u 11 lozničkih mesnih zajednica.

– Tokom druge faze to je učinjeno u još četiri mesne zajednice na teritoriji Loznice. Ciljevi projekta su višestruko značajni. Pre svega, imaćemo siguran i brz internet u seoskim školama, što će omogućiti ostanak ljudi na selu, ali i njihov povratak. To podstiče osnivanje malih i srednjih preduzeća u seoskim sredinama i razvoj seoskog turizma, jer je danas značajna stavka pri odlasku na odmor da li postoji stabilna internet veza, a i živimo u vremenu gde je sve češće obavljanje posla od kuće – rekla je Lukićeva i navela da će Loznica nastaviti da bude pouzdan partner i održava dobru saradnju sa Ministarstvom informisanja i telekomunikacija, kao i sa evropskim partnerima bez kojih realizacija projekta ne bi bila moguća.