Cene namirnica, nekretnina i svih usluga u Hrvatskoj poslednjih nekoliko godina su nepresušna tema, kako među ljudima, tako i na portalima i društvenim mrežama.

Na Reditu (Reddit) je tako osvanuo jedan oglas za izdavanje stana u Splitu. Stan ima 64 kvadrata, a mesečna kirija iznosi 950 evra. Pritom, u dnevnoj sobi stana, kako se vidi na fotografiji oglasa, nalazi se – tuš kabina.

Korisnica koja je objavila fotografiju oglasa u opisu je napisala:

- Drugarica i ja gledamo stanove za izdavanje na Njuškalu i izađe nam ovaj biser. Šta je ovde višak?

Šale u komentarima

Brojni korisnici Redita uključili su se u raspravu ispod objave, najviše zbijajući šale na račun izgleda i cene iznajmljivanja ovog stana. Na pitanje devojke koja je objavila oglas o tome šta je u prostoriji višak, usledili su duhoviti odgovori:

- Višak je jedno 400 evra.

- Prozor očigledno, samo gubiš na prostoru, tu su mogli da budu još i WC šolja i lavabo.

Drugi su se osvrnuli na uticaj ovakvih oglasa na tržište nekretnina, ali i na ostale bizarne detalje na fotografiji:

- Ovakvi oglasi nateraju druge vlasnike stanova, koji slične izdaju za "samo" 600-700 evra, da razmisle, zaključe da njih niko neće praviti ludim i podignu cene - napisao je jedan korisnik.

- Ne samo da su uvalili tuš, nego su još i zatvorili komad prozora. A ovaj niz od 100 utičnica nad kaučem je isto dosta dobar detalj. Ovaj luksuz može komotno i na hiljadu mesečno - prokomentarisao je drugi korisnik.