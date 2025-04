S obzirom na to da je čika Jovo navodno pukovnik u penziji, jasno je da se vrednuje disciplina, higijena i mir. Stanodavac živi sa svojim ljubimcem, psom Garcem, za kojeg naglašava da je vrlo ljubomoran i da kućni ljubimci nisu dozvoljeni u stanu. Stanodavac pored toga insistira na tišini, navodeći da mu je potreban miran san, dok povremeno traži da stanar napusti stan jer "dvaput mesečno dolaze prijateljice sa Bežanije" kako bi zajedno spremali večere i igrali domine do kasno u noć, odnosno, do 22 časa.