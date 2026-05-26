Generali grupa danas predstavlja Redion, novi brend svoje globalne platforme Care , koji objedinjuje aktivnosti kompanije Europ Assistance i globalne mreže Generali Employee Benefits (GEB) u jedinstven identitet i ponudu. Posle gotovo tri godine delovanja kao integrisana celina u okviru platforme Generali Care, Redion je brend koji odaje priznanje dosadašnjim postignućima na globalnom nivou, čineći vidljivim ono što klijenti i partneri već godinama prepoznaju. Antoan Parizi, aktuelni izvršni direktor Generali CARE Huba, vodi će Redion kao generalni direktor Grupe.

Sa preko 12.000 zaposlenih, poslovanjem u preko 190 zemalja i godišnjim obimom poslovanja od 5,8 milijardi evra (fiskalna 2025. godina), Redion je prvi u svetu u području programa pogodnosti za zaposlene (employee benefits), a nakon akvizicije mreže Swiss Life Network početkom 2026. godine, zauzima drugo mesto u svetu u području asistencije i putnog osiguranja. Platforma pruža usluge multinacionalnim kompanijama, globalnim turističkim agencijama, finansijskim institucijama i njihovim krajnjim korisnicima, obuhvatajući putno osiguranje, hitnu i medicinsku asistenciju, zaštitu zaposlenih (životno osiguranje, osiguranje od nezgode, invaliditeta i zdravstveno osiguranje), zdravstvena i mobilna rešenja, kao i globalne B2B2C programe i osiguranje ugrađeno u proizvode i usluge finansijskih institucija, turističkih platformi i multinacionalnih poslodavaca. Đulio Tercariol, zamenik glavnog izvršnog direktora Generali grupe, izjavio je: „Redion je izraz onoga što Generali Care već jeste: globalna, integrisana platforma, osmišljena da pruži sveobuhvatnu pomoć u svim aspektima života ljudi. U potpunosti usklađen sa našom strategijom ’Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ i našom ambicijom da budemo lider u oblasti zaštite, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode, Redion predstavlja jednostavan, jasan i dosledan standard pomoći, koji objedinjuje komplementarne kompetencije u području prevencije, osiguranja i asistencije u jedinstvenu, sveobuhvatnu globalnu ponudu.”

Žan-Loran Granije, generalni direktor kompanije Generali Francuska i Global Business Activities kao i predsednik Rediona, rekao je: „U ovoj ulozi nastupam iz tri perspektive: kao predsednik Rediona, kao partner unutar mreže preko GEB-a i klijent u segmentu asistencije. Iz sve tri perspektive, moj zaključak je isti: Već neko vreme stvarnost ove organizacije uveliko prevazilazi brend koji je predstavla. Kvalitet, globalna prisutnost, istinska dubina ekspertize, je već stvarnost koju naši partneri i klijenti svakodnevno doživljavaju. Danas tome jednostavno dajemo kakav zaslužuje.” Brend koji odražava već razvijenu platformu Redion počiva na komplementarnoj snazi i ekspertizi dva lidera u industriji. Europ Assistance, začetnik globalne industrije asistencije pre više od 60 godina, vremenom je proširio svoju stručnost na oblasti putnog osiguranja, pomoći na putu i ličnih usluga. GEB, osnovan 1966. godine, globalna je platforma posvećena upravljanju ljudskim kapitalom multinacionalnih korporacija i, nakon akvizicije mreže Swiss Life Network početkom 2026. godine, neprikosnoveni svetski lider u oblasti programa pogodnosti za zaposlene. Pod brendom Redion, ove dve oblasti ekspertize u potpunosti se objedinjuju kroz jedinstvenu strategiju upravljanja podacima, zajednička ulaganja u veštačku inteligenciju i unapređeni standard kvaliteta u tehnologiji i operacijama, dostupan svakom klijentu i partneru na svakom tržištu. Za postojeće klijente i partnere obezbeđen je potpuni kontinuitet poslovanja. Ugovori, timovi za pružanje usluga, brojevi telefona i nivo usluge (SLA) ostaju nepromenjeni. Brend je nov, ali posvećenost ostaje ista – ona koja postoji decenijama.