Generali grupa predstavila Redion – novi brend svoje vodeće globalne platforme Care
Generali grupa danas predstavlja Redion, novi brend svoje globalne platforme Care , koji objedinjuje aktivnosti kompanije Europ Assistance i globalne mreže Generali Employee Benefits (GEB) u jedinstven identitet i ponudu. Posle gotovo tri godine delovanja kao integrisana celina u okviru platforme Generali Care, Redion je brend koji odaje priznanje dosadašnjim postignućima na globalnom nivou, čineći vidljivim ono što klijenti i partneri već godinama prepoznaju. Antoan Parizi, aktuelni izvršni direktor Generali CARE Huba, vodi će Redion kao generalni direktor Grupe.
Sa preko 12.000 zaposlenih, poslovanjem u preko 190 zemalja i godišnjim obimom poslovanja od 5,8 milijardi evra (fiskalna 2025. godina), Redion je prvi u svetu u području programa pogodnosti za zaposlene (employee benefits), a nakon akvizicije mreže Swiss Life Network početkom 2026. godine, zauzima drugo mesto u svetu u području asistencije i putnog osiguranja. Platforma pruža usluge multinacionalnim kompanijama, globalnim turističkim agencijama, finansijskim institucijama i njihovim krajnjim korisnicima, obuhvatajući putno osiguranje, hitnu i medicinsku asistenciju, zaštitu zaposlenih (životno osiguranje, osiguranje od nezgode, invaliditeta i zdravstveno osiguranje), zdravstvena i mobilna rešenja, kao i globalne B2B2C programe i osiguranje ugrađeno u proizvode i usluge finansijskih institucija, turističkih platformi i multinacionalnih poslodavaca.
Đulio Tercariol, zamenik glavnog izvršnog direktora Generali grupe, izjavio je: „Redion je izraz onoga što Generali Care već jeste: globalna, integrisana platforma, osmišljena da pruži sveobuhvatnu pomoć u svim aspektima života ljudi. U potpunosti usklađen sa našom strategijom ’Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ i našom ambicijom da budemo lider u oblasti zaštite, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode, Redion predstavlja jednostavan, jasan i dosledan standard pomoći, koji objedinjuje komplementarne kompetencije u području prevencije, osiguranja i asistencije u jedinstvenu, sveobuhvatnu globalnu ponudu.”
Žan-Loran Granije, generalni direktor kompanije Generali Francuska i Global Business Activities kao i predsednik Rediona, rekao je: „U ovoj ulozi nastupam iz tri perspektive: kao predsednik Rediona, kao partner unutar mreže preko GEB-a i klijent u segmentu asistencije. Iz sve tri perspektive, moj zaključak je isti: Već neko vreme stvarnost ove organizacije uveliko prevazilazi brend koji je predstavla. Kvalitet, globalna prisutnost, istinska dubina ekspertize, je već stvarnost koju naši partneri i klijenti svakodnevno doživljavaju. Danas tome jednostavno dajemo kakav zaslužuje.”
Brend koji odražava već razvijenu platformu
Redion počiva na komplementarnoj snazi i ekspertizi dva lidera u industriji. Europ Assistance, začetnik globalne industrije asistencije pre više od 60 godina, vremenom je proširio svoju stručnost na oblasti putnog osiguranja, pomoći na putu i ličnih usluga. GEB, osnovan 1966. godine, globalna je platforma posvećena upravljanju ljudskim kapitalom multinacionalnih korporacija i, nakon akvizicije mreže Swiss Life Network početkom 2026. godine, neprikosnoveni svetski lider u oblasti programa pogodnosti za zaposlene. Pod brendom Redion, ove dve oblasti ekspertize u potpunosti se objedinjuju kroz jedinstvenu strategiju upravljanja podacima, zajednička ulaganja u veštačku inteligenciju i unapređeni standard kvaliteta u tehnologiji i operacijama, dostupan svakom klijentu i partneru na svakom tržištu.
Za postojeće klijente i partnere obezbeđen je potpuni kontinuitet poslovanja. Ugovori, timovi za pružanje usluga, brojevi telefona i nivo usluge (SLA) ostaju nepromenjeni. Brend je nov, ali posvećenost ostaje ista – ona koja postoji decenijama.
Antoan Parizi, generalni direktor Grupe nadležan za Redion, rekao je: „Redion odražava odlučnost naših timova da klijentima i partnerima širom sveta pruže unapređenu, integrisanu i tehnološki osnaženu uslugu. Jedan brend znači jedinstvenu strategiju upravljanja podacima, objedinjena ulaganja u veštačku inteligenciju i jedinstveni, viši standard u okviru naše tehnološke platforme. Ime Redion nije ni geografski ni sektorski ograničeno. Međutim, ono što želim da ljudi razumeju jeste da iza tehnologije stoji mreža koju čine desetine hiljada lekara, medicinskih sestara, tehničara za pomoć na putu i lokalnih stručnjaka koji su prisutni kada je najpotrebnije i dolaze lično kada je to najvažnije. Mi smo prvenstveno usmereni na digitalna rešenja, ali je čovek uvek u centru svega. Svaki klijent, ma gde se nalazio, može da izabere da ga u potpunosti opslužuju ljudi. To je ono što zaista znači biti uvek spreman i uvek dostupan.”
Tehnologija i veštačka inteligencija u središtu platforme
Redion postavlja tehnologiju, podatke i veštačku inteligenciju u središte svog razvoja, sa dvostrukim ciljem: da značajno unapredi brzinu i kvalitet usluga i da omogući jednostavnije i personalizovanije korisničko iskustvo. Platforma razvija sopstvena tehnološka rešenja kako bi suštinski transformisala iskustvo pomoći, dopunjujući ljudsku ekspertizu i partnerske mreže koje su oduvek činile njenu srž. U svakoj kritičnoj situaciji – od medicinske repatrijacije do povrede na radu, veštačka inteligencija pruža podršku odlukama koje donose ljudi; ne zamenjuje ih.
Utemeljen na dve operativne vrednosti – izvrsnosti i jednostavnosti saradnje – Redion odražava ambiciju Generali grupe da bude vodeći svetski partner u oblasti brige i pomoći. To znači biti usmeren na brigu o klijentima, saradnju, agilnost, pouzdanost i stručnost u svakoj interakciji, za svakog klijenta, u svakoj zemlji.