Rafting rekom Drinom iz godine u godinu privlači sve više posetilaca, pa vlasnici imanja pored tih reka u tome vide priliku za zaradu, iznajmljivanjem ili prodajom zemljišta za postavljanje kampova za učesnike ove sve popularnije avanture.

Možda će baš oglas o prodaji placa od 70 ari u blizini reke Drine privući pažnju organizatora ove svetski poznate manifestacije jer je, kako navodi njegov vlasnik, idealan za kamp za učesnike raftinga.

- Prodaje se plac 7000m2 u vlasništvu 1/1 koji se nalazi na magistralnom putu Foča -Sćepan polje-Nikšić. Plac poseduje potok i ima izvorsku vodu. Ulazak na plac je sa magistralnog puta i prostire se sve do reke Drine. Plac je pogodan za izgradnju rafting kampa, bungalova, restorana, hotelskih kompleksa, etno sela, ribnjaka i slično. Cena 20 evra po m2 - piše u oglasu koji je Predrag,vlasnik placa, objavio na portalu Dijaspora.online.

Na prodaju je ponuđen plac površine 70 ari koji se nalazi na magistralnom putu Foča -Sćepan polje -Nikšić i prostire se do reke Drine

On je ovu cenu po metru kvadratnom preračunao i istakao da je ukupna cena placa 140.000 evra.

Drinska regata već godinama za njene učesnike predstavlja uživanje u prelepoj prirodi i vrhunskoj zabavi uz druženje sa prijateljima, a u prošlogodišnjem spustu od Perućca do Rogačice učestvovalo je oko 15.000 splavara.

Regata je simbol leta u Srbiji. To je spoj tradicije, adrenalina, muzike i zajedništva. Na spust smaragdnom rekom i na najmasovniju rečnu žurku u Evropi stižu ljubitelji raftinga iz cele Srbije, regiona, ali sve češće i iz svih krajeva sveta.