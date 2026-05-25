Sada je najbolje vreme za posetu nekim od najlepših prirodnih lokaliteta u Hrvatskoj. Vreme je toplo i sunčano, a maj je ujedno i poslednji mesec pred sezonu kada će cene ulaznica značajno poskupeti.

Naime, većina nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj od 1. juna prelazi na letnji cenovnik, što za posetioce znači znatno veće troškove.

Plitvička jezera najskuplja

Najveće poskupljenje tradicionalno beleže najpopularniji nacionalni parkovi. Tako će pojedinačna ulaznica za odrasle u Nacionalnom parku Plitvička jezera, koja u maju košta 23,5 evra, od 1. juna pa do kraja septembra iznositi čak 40 evra.

Slično povećanje cena očekuje se i u Nacionalnom parku Krka, gde cena ulaznice za sve kopnene lokalitete za odrasle sa predsezonskih 20 evra raste na 40 evra, što predstavlja poskupljenje od čak 100 odsto.

U Nacionalnom parku Brioni cena izleta brodom iz Fažane uz obilazak Velikog Briona za odraslu osobu raste sa 24 na 30 evra. Za posetu Nacionalnom parku Mljet od juna će biti potrebno izdvojiti 25 evra, umesto dosadašnjih 20 evra iz maja.

Parkovi prirode nešto povoljniji

Poskupljenja neće zaobići ni parkove prirode. Na primer, u Parku prirode Biokovo dnevna ulaznica za odrasle trenutno košta 10 evra, a od početka juna do kraja septembra iznosiće 15 evra.

Ipak, važno je naglasiti da ne uvode svi parkovi letnje tarife u isto vreme niti na isti način. Tako Nacionalni park Risnjak pomera poskupljenje za mesec dana, pa će se tamo letnji cenovnik primenjivati tek od 1. jula, kada će cena ulaznice za odrasle porasti sa osam na 11 evra i važiće tokom jula i avgusta.

Postoje i parkovi koji ne menjaju cene tokom godine. Tako Nacionalni park Severni Velebit zadržava istu cenu ulaznice od sedam evra tokom cele godine.

U Nacionalnom parku Kornati, gde se ulaznice uglavnom obračunavaju po plovilu, a ne po osobi, cena zavisi od veličine broda i dužine boravka.

Za razliku od nacionalnih parkova, većina parkova prirode nema izražene letnje tarife, što ih čini pristupačnijom opcijom za izlet tokom cele godine. Poseta Parku prirode Vransko jezero košta šest evra za odrasle, u Parku prirode Kopački rit osnovna ulaznica iznosi tri evra, dok je za posetu Lonjskom polju potrebno izdvojiti pet evra.

Parkovi poput Medvednice, Papuka ili Žumberka-Samoborskog gorja uopšte ne naplaćuju opštu ulaznicu za ulazak u park, već se plaćaju samo pojedine atrakcije i usluge, poput posetilačkih centara ili edukativnih staza, a te cene su uglavnom fiksne.

Ukupni troškovi mogu dostići i 400 evra

Cena ulaznice često uključuje i dodatne sadržaje koji obogaćuju posetu. Tako cenovnik za 2026. godinu za Plitvička jezera uključuje prevoz elektrobrodom i panoramskim vozićem, dok ulaznica za Nacionalni park Krka posetiocima sa ulaza Skradin i Lozovac omogućava prevoz brodom, odnosno autobusom do Skradinskog buka van zimskog perioda.

Zbog velikog interesovanja turista i ograničenog broja ulazaka tokom dana, za posetu Nacionalnom parku Plitvička jezera preporučuje se rezervacija ulaznica putem interneta nekoliko dana unapred. Tako možete obezbediti termin koji vam najviše odgovara i izbeći velike gužve.

Prilikom planiranja izleta važno je imati u vidu da ulaznica nije jedini trošak, naročito tokom glavne turističke sezone. Prema pojedinim analizama, ukupni dnevni trošak boravka na Plitvicama može se kretati od oko 85 evra za skromnije putovanje pa sve do gotovo 380 evra za posetioce koji žele komfornije iskustvo.