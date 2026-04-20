Srebrno jezero uskoro će biti bogatije za jedan zatvoreni bazen i trg.

Projekat izgradnje zatvorenog bazena i trga na Srebrnom jezeru predviđen je na potezu ulica jezerska zvezda i Rudareva.

Investitor je Opština Veliko Gradište, a projektant je firma Krip Inženjering d.o.o. iz Beograda.

Objekt je V kategorije, a predviđeno je da zgrada za sportove u zatvorenom zauzima 96,45%, a trgovački centri 3,55%.

Ukupna BRGP nadzemno iznosi 3708,99 m2, bruto 5058,87 m2, a neto 3793,54 m2.

Objekat će imati spratnost Po + P + galerija + tehnička etaža.

Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Veliko Gradište nedavno je donelo rešenje o izmenama građevinske dozvole, koje se odnose na faznu gradnju (dve faze).

Prva faza planirana je za uređenje trga (saobraćajnice i spoljno uređenje), a predmer i predračun planiranih radova iznosi 65,7 miliona dinara.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja bazena sa trafostanicom, sa 38 + 3 parking mesta. Predmer i predračun planiranih radova u ovoj fazi iznosi 711,3 miliona dinara.