Na atraktivnoj lokaciji u Velikom Gradištu, tačno na ušću reke Pek u Dunav, oglašen je na prodaju plac koji može predstavljati zanimljivu priliku za ulaganje u turizam.

U pitanju je parcela površine 10 ari, smeštena u delu poznatom kao „pecaroška ulica“, udaljena približno 800 metara od centra opštine.

Cena 100 evra po kvadratu

Plac je u privatnom vlasništvu 1/1, a njegova cena iznosi 100 evra po kvadratnom metru.

Kako se navodi u oglasu, postoji mogućnost proširenja kupovinom dodatnih 6 ari koji se nalaze u nastavku, čime se otvara prostor za realizaciju većih investicionih projekata.

Lokacija pogodna za turizam i kampove

Zemljište ima specifičnu poziciju jer se nalazi između tri vodena toka - Dunava, reke Pek i kanala koji se prostire iza placa.

Zbog toga je posebno pogodno za razvoj različitih turističkih sadržaja, kao što su:

pecaroški kampovi

biciklistički kampovi

manji turistički kompleksi

vikend i rekreativne zone

Foto: Facebook Printscreen/Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima

Mogućnost EU subvencija

Kako se navodi u oglasu, lokacija ispunjava uslove za subvencije Evropske unije namenjene razvoju turizma u donjem toku Dunava, koje mogu dostići i do 500.000 evra.

Ova činjenica dodatno čini plac interesantnim za investitore koji planiraju projekte u oblasti turizma i održivog razvoja.

Građevinsko zemljište, ali bez infrastrukture

Parcela je klasifikovana kao gradsko građevinsko zemljište van gradske zone, ali trenutno nema komunalnu infrastrukturu, što znači da budući vlasnik mora da računa na dodatna ulaganja u njeno opremanje.

Veliko Gradište i donji tok Dunava u poslednjih nekoliko godina privlače sve veću pažnju investitora, naročito u segmentima aktivnog odmora i boravka u prirodi.

Plac na ovakvoj lokaciji, uz dostupne subvencije i relativno pristupačnu cenu, može biti pogodan kako za privatnu upotrebu, tako i za razvoj komercijalnih turističkih sadržaja.