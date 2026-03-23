Slušaj vest

U konkretnom slučaju, prodaja kuće je poništena, a prodavci su obavezani da kupcima isplate više od 149.000 evra zbog skrivenih mana na objektu.

Kupili kuću iz 19. veka pa otkrili ozbiljne probleme

Bračni par iz Alzasa prodao je 2018. godine kuću staru više od jednog veka za 120.000 evra. Objekat je prethodno bio predmet obimnih radova, uključujući intervencije na konstrukciji i dogradnju.

Nakon useljenja, kupci su počeli da primećuju niz problema, među kojima su:

prodor vode

vlaga i buđ

loša izolacija

neispravne instalacije

Najveći problem odnosio se na samu stabilnost objekta, jer prilikom dogradnje nisu poštovani građevinski standardi, uključujući i propise o seizmičkoj sigurnosti.

Sudska ekspertiza otkrila ozbiljne propuste

Kupci su pokrenuli postupak i zatražili sudsko veštačenje, koje je potvrdilo veliki broj nedostataka.

Veštak je zaključio da su radovi izvedeni nestručno i da ugrožavaju bezbednost objekta.

Zbog toga su kupci zatražili poništenje kupoprodaje i naknadu štete zbog skrivenih mana.

Prodavci pokušali da izbegnu odgovornost

Prodavci su se branili tvrdnjom da su u ugovoru isključili odgovornost za skrivene nedostatke, što je uobičajena praksa kod prodaje između fizičkih lica.

Takođe su naveli da su kupci tri puta obilazili nekretninu i da su određena oštećenja bila vidljiva, kao i da su kupci u kući živeli više godina.

Sud: Vlasnik koji sam radi postaje profesionalac

Sud je ipak zauzeo drugačiji stav.

U konačnoj odluci iz novembra 2025. godine, najviša sudska instanca u Francuskoj potvrdila je presudu i dodatno naglasila da se prodavac u ovom slučaju može smatrati profesionalcem.

Razlog je to što je sam izvodio radove koji su doveli do problema.

To praktično znači da takav prodavac ne može da se poziva na klauzule koje ga oslobađaju odgovornosti za skrivene mane.

Ukupni trošak veći od prodajne cene

Sud je naložio prodavcima da kupcima isplate ukupno 149.425 evra, što uključuje:

povraćaj kupoprodajne cene

troškove notara

hitne sanacije

bankarske i druge troškove

Upozorenje za vlasnike koji sami renoviraju

Ovaj slučaj pokazuje da samostalno izvođenje radova može nositi ozbiljne pravne rizike.

Stručnjaci upozoravaju da bi vlasnici, ukoliko se odluče da sami renoviraju nekretninu, trebalo da razmotre osiguranje i angažovanje stručnih lica, jer troškovi naknadnih problema mogu višestruko premašiti uštedu ostvarenu tokom radova.