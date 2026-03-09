Slušaj vest

Dok su 2020. godine živeli u Češkoj, Kasandra Tresl (33) i njen suprug Aleks Ninman (34) saznali su da očekuju prvo dete. Nakon što su dobili ćerku, par je razmatrao povratak u Sjedinjene Države, ali kada su počeli da računaju koliko bi ih koštala kupovina kuće i dečji vrtić, odlučili su da pogledaju Italiju, gde je Tresl čitala o gradovima koji prodaju kuće za evro.

"Stvarno sam mislila da ću, ako budem imala dete, otići nazad u Ameriku. A onda se to nije desilo, jer sam shvatila koliko bi zapravo bilo skuplje da se vratimo", kaže Tresl za CNBC Make It.

Pre nego što su se preselili u Češku, par je živeo u Njujorku, gde je Tresl radila u tehnološkoj kompaniji, a Ninman je bio mesar. Iako je njihov san uvek bio da žive u "Velikoj jabuci", Tresl kaže da su gradska gužva i ubrzan život učinili da shvati da joj karijera više nije najvažnija.

"Da smo ostali u Njujorku, morala bih da nastavim da gradim karijeru", kaže Tresl.

Iako je volela svoj posao, on nije bio ono o čemu razmišlja u slobodno vreme.

"Radim u tehnološkoj kompaniji, ljudi oko mene su bili potpuno posvećeni umrežavanju, a ja to zapravo nisam ni pratila. Počela sam da preispitujem sve što je važno drugima i zašto meni nije. Shvatila sam da jednostavno nije bila prava sredina za mene", dodaje.

Ta spoznaja je dovela do toga da traži mogućnost rada na daljinu, što im je omogućilo preseljenje u inostranstvo.

Izbor pao na Italiju

Krajem 2010, italijanski gradovi su privukli pažnju prodajom zapuštenih kuća za evro, sa ciljem da privuku strane investitore koji bi kupili kuće, renovirali ih i povećali opadajući broj stanovnika. Od kada su desetine gradova najavile ove planove, stotine kuća su prodate, izveštava "Gardijan".

Tresl kaže da su je priče o ljudima koji kupuju ove kuće inspirisale da i sama počne da traži dom u Italiji.

Prvi korak bio je da utvrdi stvarne troškove kupovine jedne od kuća za evro, jer nisu želeli da potroše više od 20.000 evra. Iako se reklamiralo drugačije, kupci su uglavnom morali da imaju hiljade dolara ili evra za renoviranje, jer je većina nekretnina bila zapuštena ili napuštena godinama.

U oktobru 2021, par je otišao u Italiju na potragu za kućom i razgledao oko 15 kuća u regionima Abruco i Toskana. S obzirom na njihov ograničeni budžet i činjenicu da je Tresl znala da će im trebati još novca za renoviranje, par se odlučio za dvospratnu kuću sa dve spavaće sobe, nešto ispod 100 kvadratnih metara. Tresl kaže da su je odabrali zbog cene i pogleda sa terase.

Par je kupio kuću u februaru 2022. u gotovini za 11.500 evra. Uselili su se u julu 2022, a većinu renoviranja završili na jesen. Kupovina u gotovini omogućila im je da vlasništvo bude potpuno njihovo.

"Ako moji prihodi variraju ili bude tesno sa novcem, bar nemamo hipoteku i naša porodica ima siguran krov nad glavom. Ova finansijska sloboda bila je jedan od glavnih faktora koji je omogućio ovu odluku i preseljenje", kaže Tresl.

Ta finansijska sloboda omogućila je Tresl da se udalji od karijere. Od kada su se trajno preselili u Italiju, Tresl je napustila posao u tehnološkoj firmi i počela da kreira sadržaj za svoj blog o putovanjima. Takođe radi za drugog blogera kao menadžer.

Troškovi u Italiji

Od preseljenja, par troši znatno manje dnevno, delimično zato što žive u malom gradu, a ne u velikom.

"Stvarno želimo da poštujemo ekonomske navike naše sredine. Ne želimo da dođemo i napumpamo cene našim trošenjem, posebno kada su plate ovde relativno niske, zbog čega stvari koštaju manje. Važno je biti pažljiv i odgovoran", kaže Tresl.

U Italiji par mesečno troši oko 1.000 evra, uključujući komunalije i životne troškove. Evo pregleda mesečnih troškova:

namirnice: 480 evra

struja: 217 evra na dva meseca

teretana: 115 evra na tri meseca

voda: 91 evro na dva meseca

gimnastika ćerke: 50 evra mesečno

vrtić ćerke: 40 evra mesečno

internet: 12 evra mesečno po kući

200 evra mesečno po kući za grejanje tokom zime

286 evra po kući godišnje plaćaju za odvoz smeća

61 evro odlazi godišnje na porez na imovinu po kući

"Mentalitet ovde u Italiji je tako drugačiji jer posao stvarno nije najvažnija stvar. Ljudi su mi pokazali da je u redu usporiti i to je nešto na šta još uvek pokušavam da se naviknem", kaže Tresl.