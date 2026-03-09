Slušaj vest

Veliki je izbor, a ranac, torbica pa i dečiji kofer mogu uvek biti lep i praktičan rođendanski poklon koji će obradovati najmlađe i najslađe dame. Sa likovima popularnih junaka, ali i bez njih primamljivog dizajna, a i boja.

Široka ponuda

Prodavci su se potrudili, a tržište nudi izbor za svačiji ukus sa cenama kojima se možemo prilagoditi. Cena rančeva, onih manjih kreće se od 899, 1099. dinara, veći su 1.600 do 2.000 dinara. Koferi kojima je teško odoleti su od 3.299, 3.550 do 3.950 i 4.200 dinara.

Foto: T. S.

Najmlađima su rančevi potrebni ne samo za školu već i za odlazak kod bake, drugarice na igralište. U rancu zna se mora stati termos sa vodom neki sokić vlažne maramice, ali i omiljena igračka. Ukoliko je ranac veći lako je za poneti i neku knjigu, pribor za crtanje, ali i kapu, duksić i grickalice.

Rančevi za dečake

„Gde god da krenete sa decom rančić je obavezan. Imamo ih nekoliko u opticaju. Obavezni su oni za vrtić, ali ništa manje značajni i ranci za popodnevnu šetnju. Ćerka je već velika i sama upakuje sve što joj treba u ranac koji odabere kada krenemo na igralište ili kod prijatelja. Dobijala je od bake, za rođendane od drugara i eto ima ih nekoliko. Sin je trogodišnjak obožava ranac sa spajdermenom. Svako ima svoj izbor“, kaže mama Ana iz Vranja.

Ona ističe da devojčice češće nose ranac od dečaka, i da je to potpuno prirodno jer će kad odrastu nositi, tašne ali i sportske torbe u skladu sa garderobom i stilom što se nekako i podrazumeva. Za svakoga po nešto, po pristojnim cenama, a na radost najmlađih.