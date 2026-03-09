Slušaj vest

Sve radnice zaposlene u fabrici JUMKO u Rudnoj Glavi dobile su ugovore o zaposlenju na neodređeno vreme, jer je tek nekoliko njih, koje su u pogonu radile od samog otvaranja, bilo u stalnom radnom odnosu.

U fabrici radi 58 žena, uglavnom iz Rudne Glave i okolnih sela, a ima i onih koje na posao dolaze iz Majdanpeka i Donjeg Milanovca.

Od svih pogona koje ima u seoskim sredinama, ovaj u Rudnoj Glavi je najproduktivniji. Uglavnom se šiju uniforme, a sada se trenutno šiju pantalone za Vojsku Srbije, odnosno za početak obaveznog služenja vojnog roka, kaže Zoran Stojković, generalni direktor Holdinga JUMKO Vranje.

Posla ima, kao i upražnjenih radnih mesta.

Fabrika u Rudnoj Glavi otvorena je juna 2021. godine, što je omogućilo zapošljavanje žena na selu, a vrednost investcije bila je milion evra.

Kurir.rs/Zamedia

Ne propustitePolitika20.000 DINARA ZA SVAKU DAMU U "JUMKU" ZA 8. MART Predsednik Vučić razgovarao sa zaposlenima: Hvala vam na marljivosti i dobrom radu za svoju državu (FOTO)
Aleksandar Vučić (17).jpeg
SrbijaRUDNA GLAVA, NAJVEĆE MAJDANPEČKO SELO: Mesto iz koga mladi ne odlaze
screenshot-6.jpg
InfoBizPROSEČNA PLATA U OVOM GRADU U SRBIJI JE 98.000 I RAŠĆE JOŠ: Nije Beograd, a evo koje je to mesto! (FOTO, KURIR TV)
whatsapp-image-20210626-at-10.37.01-am.jpg
PolitikaNI ŠVAJCARSKA, NI AUSTRIJA NEGO NAŠA SRBIJA: Predsednik pokazao snimak sa puta ka Rudnoj Glavi (VIDEO)
putav.jpg
PolitikaPREDSEDNIK U RUDNOJ GLAVI: Ovde je kao u Švajcarskoj! Obradovao radnice u pogonu, dodaće vam država na platu, imaćete 38.000
1.jpg
InfoBizSVAKA ČAST! Pogon Jumka u Rudnoj Glavi izgrađen za dva i po meseca
jumko2.jpg