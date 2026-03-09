Slušaj vest

Sve radnice zaposlene u fabrici JUMKO u Rudnoj Glavi dobile su ugovore o zaposlenju na neodređeno vreme, jer je tek nekoliko njih, koje su u pogonu radile od samog otvaranja, bilo u stalnom radnom odnosu.

U fabrici radi 58 žena, uglavnom iz Rudne Glave i okolnih sela, a ima i onih koje na posao dolaze iz Majdanpeka i Donjeg Milanovca.

Od svih pogona koje ima u seoskim sredinama, ovaj u Rudnoj Glavi je najproduktivniji. Uglavnom se šiju uniforme, a sada se trenutno šiju pantalone za Vojsku Srbije, odnosno za početak obaveznog služenja vojnog roka, kaže Zoran Stojković, generalni direktor Holdinga JUMKO Vranje.

Posla ima, kao i upražnjenih radnih mesta.