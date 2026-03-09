Slušaj vest

Ali Hejli Ruberi je videla potencijal – u njenoj glavi, kupovina nečega takvog značila je izazov i kartu za besplatno porodično putovanje.

Kupila je trošni karavan gotovo impulsivno. Danas, zahvaljujući sopstvenim rukama, mašti i brojnim jeftinim "uradi sam" trikovima, njena porodica uživa u odmoru bez troškova smeštaja.

Kada su ona i njen partner prvi put kročili u karavan, to nije bio posebno glamurozan prizor. Enterijer je bio tipičan za kasne 1980-te: izlizana, tapacirana sedišta sa šarama koje se danas retko viđaju, teški ormarići i opšti osećaj prostora koji je video mnogo bolje dane.

- Trebalo je malo truda, ali smo odmah videli potencijal - objasnila je Hejli svojim pratiocima.

Prvi korak je bio radikalan - ogolili su enterijer gotovo potpuno. Stari nameštaj i istrošeni materijali morali su da nestanu kako bi se napravio prostor za svež izgled. Umesto skupih komada, Hejli je krenula putem koji je sve popularniji među entuzijastima "uradi sam": traženje pogodbi i polovnih predmeta.

Nameštaj su pronašli na Fejsbuku i u prodavnicama polovne robe. Svaki komad je pažljivo odabran i prilagođen prostoru, dok je spoljašnjost prikolice temeljno očišćena i oslobođena godina nagomilane prljavštine.

- Od prenamenjenog nameštaja do polovnih sitnica, izvukli smo svaku funtu koji smo mogli - rekla je Hejli.

- Neverovatno je šta možete da uradite kada pustite mašti na volju.

Spoljašnjost prikolice je takođe dobila potpuni preobražaj. Par ju je ofarbao sprejom kako bi joj dao potpuno novi identitet, a dodali su i stilsku prugu oko spoljašnjosti u tamnoj, gotovo šumskoj nijansi zelene.

Unutrašnjost je dodatno ulepšana modernim drvenim panelima koji prostoru dodaju toplinu i karakter.

Hejli je posebnu pažnju posvetila kuhinji. Umesto tipičnog izgleda kampera, odlučila se za rustični, "seoski" stil. Mali prostor je dobio šarmantne mrežaste zavese i veliku keramičku sudoperu, kakve se češće viđaju u klasičnim kuhinjama nego u kamp prikolicama.

Deo za spavanje u prikolici je uređen u toplim, zemljanim tonovima, a Hejli je oko "spavaće sobe" obmotala niz lampi koje stvaraju ugodnu, gotovo bajkovitu atmosferu.

Prikolica, koju su nazvali Džojs, nije samo za putovanja. Kada nisu na putu, porodica je koristi kao neku vrstu malog bekstva od svakodnevnog života u dvorištu. Tamo organizuju filmske večeri, provode mirne trenutke ili jednostavno uživaju u prostoru koji je odvojen od glavne kuće.

Hejli je podelila celu transformaciju sa svojih 144.000 pratilaca na Instagramu, a projekat je oduševio njenu onlajn publiku.

- Učinili ste da enterijer izgleda prelepo - napisao je jedan pratilac.

- Ovo je apsolutno fantastično. Kad bih samo imao gde da stavim prikolicu! Kao neka fensi baštenska šupa - savršeno - dodao je drugi.