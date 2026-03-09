Slušaj vest

Automobilska industrija je globalno tržište gde se svaki dan pojavljuju novi modeli, tehnologije i trendovi, ali neki automobili uspevaju da prevaziđu decenije i postanu pravi klasici.

Njihova prodaja ne meri se samo u broju proizvedenih vozila, već i u uticaju koji imaju na kulturu vožnje i svakodnevni život miliona ljudi širom sveta.

Na listi pet najprodavanijih automobila našli su se dva japanska, dva nemačka i jedan američki model, svaki sa svojom jedinstvenom pričom i razlogom zbog kojeg su osvojili kupce širom sveta.

Honda Civic

Peta na listi je Honda Civic, koja uspešno osvaja kupce širom sveta od 1972. godine. Civic je poznat kao ekonomičan, pouzdan i istovremeno prijatan automobil za vožnju, a nudi se u mnogim verzijama, od osnovnih gradskih varijanti do sportskih modela Type R. Sa prodajom većom od 24 miliona primerka, svrstava se među neosporne klasike automobilske industrije, piše Avto Magazin.

Volkswagen Buba

Volkswagen Buba je takođe ikona. Od početka proizvodnje 1938. do kraja 2003. godine proizvedeno je 21,5 miliona primeraka. Zbog svoje jednostavne tehnologije, izdržljivosti i prepoznatljivog oblika, postao je globalni kultni automobil, koji i danas uživa mnogo simpatija ljubitelja klasičnih vozila.

Golf je prodat u preko 35 miliona primeraka Foto: Shutterstock

Volkswagen Golf

Treće mesto zauzima Volkswagen Golf, koji se na putevima pojavio 1974. godine kao naslednik legendarne Bube. Svojom svestranošću, širokim izborom verzija i stalnim tehnološkim unapređenjima, Golf je postao merilo u evropskoj kompaktnoj klasi, sa ukupno više od 35 miliona prodatih vozila

Ford F-serija

Na drugom mestu je Fordova F-serija, koja dominira američkim tržištem od 1948. godine. Reč je o seriji lakih kamioneta i pikap vozila, gde je model F-150 postao pravi simbol američkog načina života. Sa ukupnom prodajom od preko 40 miliona prmeraka, to je najprodavanije vozilo u Sjedinjenim Američkim Državama i jedan od najvećih globalnih uspeha.

Toyota Corolla

Na prvom mestu je Toyota Corolla, koja je prodata u više od 50 miliona primeraka od 1966. godine. Corolla je sinonim za praktičnost, lako održavanje i izdržljivost, pa ne čudi što je postala globalni rekorder u prodaji.