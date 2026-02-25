Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila može biti odlična ušteda, ali nosi i brojne rizike - od vraćene kilometraže do prikrivenih oštećenja. Uz malo opreza i dobru proveru, moguće je pronaći kvalitetno vozilo bez neprijatnih iznenađenja.

Ne nasedajte na "predobre“ ponude

Ako cena deluje nerealno niska za auto u odličnom stanju, verovatno je reč o prevari. Česti su oglasi koji služe samo za uzimanje kapare, nakon čega prodavac nestane. Nikada ne uplaćujte novac unapred i ne kupujte auto bez pregleda i dokumentacije.

Kupujte prema potrebama, ne prema željama

Razmislite kako ćete koristiti automobil:

za gradsku vožnju dovoljan je mali auto,

za porodicu je važan prostor i praktičnost,

za putovanja ili prirodu pogodniji je veći model ili SUV.

Auto koji vam se sviđa, ali ne odgovara vašim potrebama, često je loša kupovina.

Oprez kod uvoznih vozila

Mnogi polovnjaci dolaze iz inostranstva i mogu imati:

vraćenu kilometražu,

skrivene sudare,

istoriju taksi ili rent-a-car vozila.

Problem je što se podaci o istoriji vozila često ne prenose između država ili se njima manipuliše.

Proverite ko zapravo prodaje auto

Preprodavci se često predstavljaju kao privatni vlasnici da bi izbegli odgovornost. Ako se ime u oglasu ne poklapa s dokumentima ili prodavac traži uplatu unapred - odustanite.

Detaljno proverite dokumentaciju

Uporedite broj šasije na vozilu i u saobraćajnoj dozvoli. Pregledajte servisnu knjižicu – lažne se često popunjavaju istom hemijskom i pečatima "nepostojećih“ servisa. Tražite VIN broj i nezavisno proverite istoriju vozila. Ne oslanjajte se na izveštaje koje daje sam prodavac. Pregled automobila je obavezan (po mogućstvu s mehaničarom).

Obratite pažnju na:

neujednačenu boju ili razmake između limova – znak popravki posle sudara,

rđu, naročito „mehuriće“ ispod farbe,

različite godine proizvodnje stakala (mogu ukazivati na udes),

tragove curenja ulja ili sveže opran motor,

neravnomerno trošenje guma – moguće probleme sa trapom.

U kabini proverite istrošenost sedišta, papučica i pojaseva – oni često otkrivaju stvarnu kilometražu.

Obavezno napravite probnu vožnju

Motor treba da bude hladan pri dolasku. Tokom vožnje slušajte:

da li motor radi ravnomerno,

da li ima lupanja ili škripanja iz vešanja,

da li auto „vuče“ u stranu pri kočenju.

Isključite radio – buka može sakriti kvarove.

Pazite na pritisak prodavca

Rečenice poput „cena važi samo danas“ ili „imam još kupaca“ služe da vas nateraju na brzopletu odluku. Ne žurite. Kada kupujete od firme, ona zakonski odgovara za skrivene nedostatke najmanje godinu dana (često se rok ugovorom skraćuje na 12 meseci). Garancija je dodatna pogodnost, ali nije isto što i zakonska odgovornost. Kod kupovine od privatnog lica zaštita je znatno manja, pa je provera vozila još važnija.