Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović učestvovala je na Transatlantskom samitu o gasnoj bezbednosti u Vašingtonu u okviru kojeg je potpisala zajedničku izjavu kojom se zemlje potpisnice slažu da će raditi na unapređenju otpornosti tržišta prirodnog gasa i obezbeđivanju sigurnog i pristupačnog snabdevanja prirodnim gasom u istočnoj i centralnoj Evropi.

Đedović Handanović je istakla da je Srbija podržala inicijativu SAD-a kojom se teži jačanju otpornosti tržišta prirodnog gasa i postizanju regionalnog cilja sigurnosti snabdevanja gasom, kao i da se u okviru Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC) razvijaju i jačaju odnosi Evrope i SAD-a u energetskom sektoru.

„Zajedničkom izjavom smo se usaglasili da radimo na obezbeđivanju sigurnog i pristupačnog snabdevanja prirodnim gasom, koristeći postojeću infrastrukturu i po potrebi gradeći novu, kako bi se povećale isporuke gasa i postigli regionalni energetski ciljevi. Razgovarali smo o merama koje možemo da preduzmemo da bi snabdevanje gasom bilo pouzdano poput harmonizacije berzi gasa, investicija, izgradnje nove gasne infrastrukture i dugoročne stabilnosti trgovine prirodnim gasom. Ovo ne znači potpuno okretanje samo jednom snabdevaču, već podizanje energetske bezbednosti”, rekla je ministarka.

Podsetila je da se tokom krize sa cenama i snabdevanjem gasom, koja je pogodila Evropu zbog rata u Ukrajini, Srbija bila redovno snabdevena uz povoljne cene ovog energenta, kao i da se radi na diversifikaciji izvora i ruta snabdevanja gasom da bi se stvorili alternativni pravci u slučaju poremećaja.

„Izgradnjom gasnih interkonekcija prema Severnoj Makedoniji i Rumuniji u naredne dve godine, uz postojeću gasnu interkoneciju Srbija-Bugraska, imaćemo kapacitet za prenos oko četiri milijarde kubika gasa godišnje. Ovom infrastrukturom dobijamo pristup novim tržištima gasa, kao i novim izvorima i dobijamo nove rute snabdevanja. Zajedničku izjavu su potpisali i naši susedi Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i dogovorili smo da se redovno konsultujemo kako bismo postigli ciljeve i obezbedili alternative u slučaju novih poremećaja ili neizvesnosti“, zaključila je Đedović Handanović.