Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je to strateški važna investicija za srpsku privredu.

- Ovo je strateški važna investicija za unapređenje poslovanja i njenu međunarodnu konkurentnost - izjavio je Čadež nakon promocije, saopšteno je iz Privredne komore Srbije.

Kako je naveo, AI fabrika, koju je otvorio Orion telekom je opremljena najmodernijim i najmoćnijim čipovima za modelovanje i razvoj sopstvenih AI rešenja.

- Siguran sam da je reč o jedinstvenoj infrastrukturi u jugoistočnoj, pa i centralnoj Evropi - istakao je Čadež.

Nova platforma omogućava kompanijama da na bazi veštačke inteligencije koriste podatke, rade prediktivne analize i optimizaciju poslovnih procesa - od proizvodnje i logistike do finansijskih usluga i osiguranja. Čadež je ocenio da je posebna prednost to što podaci ostaju u zemlji, bez potrebe za skladištenjem na klaud serverima u inostranstvu, što značajno povećava bezbednost i suverenitet podataka.

- Kompanije u Srbiji sada imaju priliku da bez čekanja koriste najsavremeniju infrastrukturu, treniraju sopstvene modele i unapređuju produktivnost. To konkretno znači veću efikasnost, niže troškove i značajnu konkurentsku prednost u odnosu na kompanije u regionu koje nemaju pristup ovakvim resursima - naveo je Čadež.

Kao primer, on je ukazao da proizvodna kompanija koja primeni AI rešenja u optimizaciji procesa može ostvariti i do 30 odsto prednosti u produktivnosti u odnosu na konkurenciju koja takvu tehnologiju ne koristi. Čadež je naglasio da će Komora imati aktivnu ulogu u edukaciji i informisanju kompanija o mogućnostima koje nova infrastruktura donosi.

- Ovo nije samo još jedan IT centar. Danas svaka kompanija, bez obzira na delatnost, mora da primenjuje AI rešenja kako bi unapredila poslovanje, ostala konkurentna i obezbedila opstanak na tržištu. Srbija sada ima infrastrukturu koja to omogućava odmah - poručio je Čadež.