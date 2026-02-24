Slušaj vest

Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede objavila je bodovnu listu zahteva podnetih po prvom javnom pozivu u okviru Mere 3 IPARD III programa, koji se odnosi na investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, saopštilo danas je Ministarstvo poljoprivrede.

Podrška u okviru ovog javnog poziva podrazumeva značajne investicije usmerene na unapređenje prerađivačkih kapaciteta, izgradnju i opremanje objekata, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, nabavku kompjuterskog hardvera i softvera, navodi se u saopštenju i dodaje da je cilj modernizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Podržani su projekti u sektorima prerade i marketinga mleka, mesa, jaja, ribe, voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja, čime se direktno osnažuje domaći lanac vrednosti, od primarne proizvodnje do konačnog proizvoda.

Pravo na učešće imala su registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zadruge.

Podrška u okviru Mere 3 iznosi do 50 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Dodatnih 10 odsto podrške odobreno je za projekte koji obuhvataju upravljanje otpadnim vodama, primenu principa cirkularne ekonomije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Na ovaj način, ističu iz ministarstva, podstiču se održive investicije i usklađivanje domaće proizvodnje sa savremenim ekološkim i evropskim standardima.

Podnosioci zahteva imaju pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja a nakon odlučivanja po prigovorima, biće objavljena konačna rang lista.

Zainteresovani sve informacije u vezi sa bodovnom listom mogu da nađu na sajtu Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/.

