Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora u oviru IPARD III programa.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 4. oktobra do 8. novembra 2024. godine.

IPARD podsticaji iznose:

60 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova;

65 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova – ako se u planinskom području nalaze:

– svi objekti koji su predmet investicije u izgradnju objekta, ili

– sva gazdinstva sa mlečnim kravama u sektoru mleka, odnosno svi objekti sa odgovarajućom vrstom životinja u sektoru mesa, jaja i ribarstva, ili

– sve katastarske parcele upisane u Registar na kojima se obavlja primarna poljoprivredna proizvodnja biljnih kultura u sektoru voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja;

70 odsto od vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova – ako je podnosilac zahteva:

– fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetnik, mlađi od 40 godina starosti na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ili

– proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

Minimalan i maksimalan iznos podsticaja

Po jednom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost predmetne investicije, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra. nikom u ukupnom maksimalnom nominalnom iznosu od 2.000.000 evra. U periodu sprovođenja IPARD 3 programa možete da konkurišete samo za jedan traktor.

Uslovi za nabavku traktora preko IPARD programa

Za podsticaje za nabavku traktora ove godine planirano je oko 2,7 milijardi dinara.

Sektor mleka: Od 30 do 500 krava

Ako je reč o stočarskoj proizvodnji – sektor mleka, ponosilac zahteva može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku traktora ako poljoprivredno gazdinstvo ima 30 do 300 mlečnih krava. Ako ima 30 do 50 mlečnih krava može da konkuriše za traktor s najvećom snagom motora nominalno do 80 kilovata, a ako ima od 51 do 300 mlečnih krava može da konkuriše za traktor do 100 kilovata.

Sektor mesa: Najmanje 30 goveda, 30 krmača, 200 svinja, 200 ovaca…

U sektoru mesa podnosilac zahteva može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku traktora do 80 kW – ako je ukupni kapacitet objekata sa životinjama od 30 do 100 grla goveda, odnosno od 200 do 1.000 tovnih svinja, odnosno od 30 do 200 krmača, odnosno od 200 od 400 grla ovaca ili koza, odnosno od 1.000 do 4.000 ćurki, odosno od 300 do 1.000 gusaka, odnosno od 5.000 do 20.000 brojlera po turnusu.

Traktor do 100 kW može kupiti ako ima od 101 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.001 do 10.000 tovnih svinja, odnosno od 201 do 400 krmača, odnosno od 401 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 4.001 do 10.000 ćurki, odnosno od 1.001 do 3.000 gusaka, odnosno od 20.001 do 50.000 brojlera po turnusu, odnosno za roditeljska jata kokošaka, ćurki i gusaka.

Sektor jaja: Od 5.000 do 200.000 koka nosilja

Proizvođači jaja mogu konkurisati za traktor do 80 kW ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja u eksploataciji. Za traktor do 90 kW – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 50.001 do 100.000 kokošaka nosilja. Oni koji bi traktor do 100 kW treba da imaju objekate od 100.001 do 200.000 kokošaka nosilja.

Sektor ribarstva: Proizvodnja od najmanje 10 tona godišnje

Podnosilac zahteva koji se bavi ribarstvom može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku traktora do 60 kW – ako je ukupni kapacitet objekata od 10 do 20 tona godišnje. Za traktor do 80 kW treba mu ukupni kapacitet objekata od 20,1 do 50 tona godišnje, a do 100 kW – kapacitet objekata veći od 50 tona godišnje.

Sektori voća i povrća: Investicija mora biti skuplja od 50.000 evra

Uslov za proizvođače voća i povrća je da investicija koja je predmet IPARD-a skuplja od 50.000 evra.

Za nabavku traktora postoji i dodatni uslov u pogledu jačine motora.

Voćarski traktor do 70 kW može se nabaviti ako je površina pod voćem od 2 do 10 ha. Traktor do 90 kW – od 10 do 50 ha pod proizvodnjom voća, a do 100 kW– od 50 do 100 ha pod proizvodnjom voća.

Kod povrća uslovi su sledeći:

• 60 kW – od 0,5 do 2 ha pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru, odnosno od 0,5 do 2 ha površne pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru;

• 80 kW – od 2 do 10 ha pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru, odnosno od 2 do 5 ha pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru;

• do 100 kW – od 10 do 100 ha pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru, odnosno od 5 do 15 ha pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru.

Uslov u ratarskoj proizvodnji: Od 50 do 100 hektara

Da bi se konkurisalo za nabavku mehanizacije i traktora u ratarstvu minimalne površine u vlasništvu ili zakupu moraju biti veće od 50 hektara.

Posebni uslovi za traktore, kada je o njihovoj jačini reč, su:

• do 80 kW – od 50 do 70 ha pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja;

• do 100 kW – od 70 do 100 ha površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja.

Sektor grožđa: Najmanje dva hektara

Vinogradari mogu da konkurišu na pozivima za traktore i mehanizaciju ako imaju od dva do 50 hektara pod vinovom lozom. Za traktor jačine do 70 kW treba da imaju od dva do deset hektara, a za traktor do 90 kW od 10 do 50 hektara.