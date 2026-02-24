Potpisan ugovor za unapređenje otpornosti šuma u Srbiji kroz projekat FOREST Invest
U okviru realizacije projekta FOREST Invest, 23. februara 2026. godine u prostorijama PD „Srbijašume“d.o.o.Beograd održan je radni sastanak posvećen izradi uputstava za klimatski adaptivno šumarstvo.
Ispred PD „Srbijašume“d.o.o. sastanku su prisustvovali v.d. direktora Krsto Janjušević, izvršni direktor za oblast šumarstva, korišćenja šuma i komercijalu Tihomir Murić, koji je ujedno koordinator projekta ispred PD „Srbijašume“d.o.o. i član Nadzornog odbora projekta, kao i direktorka Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine Gordana Jančić sa saradnicima.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), profesor dr Eduard Hochbichler i dr Tawk Charbel sa saradnicima.
Ispred Instituta za šumarstvo iz Beograda učestvovali su dr Ljubinko Rakonjac, direktor Instituta, i dr Aleksandar Lučić, zamenik direktora, sa saradnicima.
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada predstavljali su prof. dr Saša Orlović, direktor Instituta, i dr Dejan Stojanović, pomoćnik direktora, sa saradnicima.
Tema sastanka bila je razmena iskustava međunarodnih i nacionalnih eksperata u oblasti proizvodnje sadnog materijala i gajenja izdanačkih šuma, kao i definisanje smernica za izradu uputstava za klimatski adaptivno šumarstvo u okviru projekta FOREST Invest.
Ugovor o realizaciji projekta FOREST Invest – pun naziv projekta: „Poboljšanje otpornosti šuma u Srbiji radi obezbeđivanja energetske sigurnosti najugroženijih domaćinstava, uz doprinos sredstvima za egzistenciju i sekvestraciju ugljenika“ – potpisan je 20. februara 2025. godine između Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u svojstvu akreditovanog subjekta Zelenog klimatskog fonda, Vlade Republike Srbije – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, PD „Srbijašume“ d.o.o. Beograd i JP „Vojvodinašume“.
Projekat, čija će realizacija trajati sedam godina, omogućiće podizanje 7.000 hektara novih šuma, konverziju 51.000 hektara izdanačkih šuma manjeg kvaliteta u kvalitetne šume (18.000 hektara u privatnoj i 33.000 hektara u državnoj svojini), kao i značajno povećanje kapaciteta semensko-rasadničke proizvodnje u PD „Srbijašume“d.o.o. i JP „Vojvodinašume“. Planirana je proizvodnja 35 miliona sadnica prilagođenih izmenjenim klimatskim uslovima.
FOREST Invest predstavlja jedan od najvećih i najsloženijih projekata u oblasti šumarstva i zaštite životne sredine u Srbiji i regionu. Projekat ima široku institucionalnu podršku i okuplja sve relevantne institucije iz oblasti šumarstva.
Očuvanje i unapređenje stanja šuma, povećanje površina pod šumama kroz intenzivno pošumljavanje i jačanje šumarstva kao strateške privredne grane ostaju prioritetni ciljevi svih institucija uključenih u realizaciju projekta.
Promo