Nove globalne carine Donalda Trampa od 10 odsto stupile su na snagu u utorak, čime je započet pokušaj Bele kuće da očuva predsednikovu trgovinsku agendu nakon što je Vrhovni sud oborio njegove prvobitne, sveobuhvatne carine.

Predsednik je prošlog petka potpisao izvršnu uredbu kojom se odobrava uvozna taksa od 10 odsto, svega nekoliko sati nakon sudske odluke. Naknadno je zapretio da bi stopu mogao da poveća na 15 odsto, ali do utorka u minut posle ponoći po vašingtonskom vremenu, kada je namet od 10 odsto stupio na snagu, Trump nije zvanično izdao nalog o povećanju.

Žele carine od 15 odsto

Prema rečima jednog zvaničnika iz njegove administracije koji je tražio anonimnost, Bela kuća radi na formalnoj uredbi kojom bi globalna carinska stopa bila podignuta na 15 odsto, ali rok za uvođenje te više stope još nije utvrđen. Nedostatak jasnih informacija iz Vašingtona izazvao je konfuziju širom sveta u vezi s Trampovom carinskom agendom. Države i kompanije pažljivo analiziraju postojeće trgovinske sporazume kako bi procenile na koji način mogu biti pogođene najnovijim pretnjama. Glavni trgovinski partneri, uključujući Evropsku uniju i Indiju, iznenada su obustavili tekuće trgovinske pregovore usled neizvesnosti.

Tramp primenjuje osnovnu stopu od 10 odsto pozivajući se na član 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine, koja mu omogućava da bez odobrenja Kongresa uvede taksu na period od 150 dana. Na ovaj mehanizam se oslonio nakon što je sud presudio da je prekršio zakon o vanrednim ovlašćenjima kada ga je koristio za uvođenje takozvanih "recipročnih carina" na robu iz zemalja širom sveta.

Postoje izuzeci

Uredbom su zadržana neka izuzeća, uključujući robu koja je usklađena sa severnoameričkim trgovinskim sporazumom između SAD, Kanade i Meksika, kao i izuzetak za određene poljoprivredne proizvode koji je postojao i u okviru ranije, poništene odluke.

Prosečna efektivna carinska stopa SAD iznosiće oko 10,2 odsto, uključujući ta izuzeća, što je pad sa 13,6 odsto pre odluke suda, pokazuje analiza Bloomberg Economicsa. U slučaju globalne stope od 15 odsto, efektivna stopa bi iznosila oko 12 procenata, navodi se u studiji.

Trampov tim poručuje da će carine ostati centralni deo njegove trgovinske politike, uz najavu pokretanja niza istraga po ubrzanoj proceduri koje bi mu omogućile da jednostrano uvede nove dažbine - sve sa ciljem obnove carinskog režima koji je sudskom odlukom praktično poništen. Nijedno od pravnih ovlašćenja na koja se Bela kuća sada poziva - poput Sekcije 301 i Sekcije 232 - nije toliko fleksibilno kao vanredna ovlašćenja koja je Trump ranije koristio kao sredstvo u pregovorima sa trgovinskim partnerima.

Administracija se priprema da pokrene istrage o uticaju uvoza niza industrijskih proizvoda, uključujući baterije, liveno gvožđe i gvozdene spojnice, opremu za elektroenergetske mreže i telekomunikacije, plastične cevi i pojedine hemikalije - pozivajući se na "nacionalnu bezbednost".

Te istrage, koje još nisu zvanično najavljene, predstavljaju uvod u moguće nove carine, ali bi njihovo sprovođenje moglo da potraje mesecima.

Odgovarajući na odluku sudija, zvaničnici iz Trumpove administracije pozvali su trgovinske partnere da poštuju sporazume oko kojih su tokom 2025. pregovarali sa SAD.

"Želimo da razumeju da će ti sporazumi biti dobri sporazumi", izjavio je američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir za CBS u emisiji Face the Nation. "Držaćemo ih se. Očekujemo da se i naši partneri drže dogovora."

Takav argument, međutim, nije umirio pojedine velike ekonomije. Evropska unija je u ponedeljak zamrzla ratifikaciju sporazuma sa SAD dok Trump ne precizira svoje najnovije carinske planove. U Nju Delhiju su zvaničnici naveli slične razloge za odlaganje razgovora u SAD ove nedelje o finalizaciji privremenog trgovinskog sporazuma.

Tramp je u ponedeljak zapretio još višim carinama partnerima koji se "igraju" sa postojećim sporazumima.

ECB traži pojašnjenja

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard izjavila je za Face the Nation da je "od presudne važnosti" da globalna trgovina dobije "jasnoću" od američke administracije.

Trampova pretnja da bi globalna osnovna stopa mogla biti podignuta na 15 odsto uznemirila je i neke tradicionalne saveznike koji su već postigli dogovore sa njim. Velika Britanija je prošle godine uspela da se dogovori oko stope od 10 odsto, a viša stopa bi mogla da pogorša položaj njenih izvoznika.

Istovremeno, pojedine države sa zategnutijim odnosima sa SAD, uključujući Kinu, mogle bi da ojačaju svoju pregovaračku poziciju sada kada su Trumpova vanredna ovlašćenja ograničena. Američki predsednik bi trebalo da poseti Peking krajem narednog meseca, gde se očekuje sastanak sa Si Điinpingom.

Carine su stupile na snagu svega nekoliko sati uoči obraćanja Donalda Trampa o stanju nacije pred Kongresom, kojem će prisustvovati i demokrate, kao i deo republikanaca koji su se protivili pojedinim delovima njegove trgovinske politike.

Očekuje se da će govor u udarnom terminu biti usmeren na ekonomsku agendu, dok republikanci uoči međuizbora pokušavaju da pošalju jasnu poruku biračima, u trenutku kada troškovi života sve više opterećuju domaćinstva.

Istraživanja pokazuju da javnost sve više kritikuje Trampovu trgovinsku politiku i da je sve više povezuje sa rastom cena. Prema anketi Washington Post/ABC/Ipsos, 64 odsto Amerikanaca ne odobrava način na koji Trump vodi carinsku politiku, dok 34 odsto ispitanika to podržava.